https://ria.ru/20230525/desantis-1873980052.html
Десантис объявил об участии в выборах президента
Десантис объявил об участии в выборах президента - РИА Новости, 25.05.2023
Десантис объявил об участии в выборах президента
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T01:23
2023-05-25T01:23
2023-05-25T01:23
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. "Я, Рон Десантис, и я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки", - говорится в распространенном видеообращении Десантиса. 44-летний Десантис в среду подал документы для участия в выборах США, которые пройдут в ноябре следующего года. Политик будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на президентский пост наряду с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. По мнению многих, именно Десантис является главным соперником экс-президента среди республиканцев. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230523/karlson-1873652075.html
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в мире, сша, флорида, рон десантис, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Флорида, Рон Десантис, Дональд Трамп, Джо Байден
Десантис объявил об участии в выборах президента
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США