Рейтинг@Mail.ru
Десантис объявил об участии в выборах президента - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/desantis-1873980052.html
Десантис объявил об участии в выборах президента
Десантис объявил об участии в выборах президента - РИА Новости, 25.05.2023
Десантис объявил об участии в выборах президента
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T01:23
2023-05-25T01:23
в мире
сша
флорида
рон десантис
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428071_0:108:2643:1595_1920x0_80_0_0_1c47858324620d8d53f625136018110b.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. "Я, Рон Десантис, и я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки", - говорится в распространенном видеообращении Десантиса. 44-летний Десантис в среду подал документы для участия в выборах США, которые пройдут в ноябре следующего года. Политик будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на президентский пост наряду с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. По мнению многих, именно Десантис является главным соперником экс-президента среди республиканцев. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230523/karlson-1873652075.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428071_0:0:2643:1983_1920x0_80_0_0_7d72fc101458cfc34a6f2941f89712f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, рон десантис, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Флорида, Рон Десантис, Дональд Трамп, Джо Байден
Десантис объявил об участии в выборах президента

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году.
«
"Я, Рон Десантис, и я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки", - говорится в распространенном видеообращении Десантиса.
44-летний Десантис в среду подал документы для участия в выборах США, которые пройдут в ноябре следующего года. Политик будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на президентский пост наряду с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. По мнению многих, именно Десантис является главным соперником экс-президента среди республиканцев.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Такер Карлсон не будет участвовать в выборах президента США
23 мая, 15:42
 
В миреСШАФлоридаРон ДесантисДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала