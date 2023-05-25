https://ria.ru/20230525/depozity-1874138084.html
МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян
МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян - РИА Новости, 25.05.2023
МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян
Финское внешнеполитическое ведомство обязало банки страны предоставить до 27 мая информацию о депозитах свыше 100 тысяч евро, принадлежащих гражданам России и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:41
2023-05-25T16:41
2023-05-25T16:41
экономика
россия
белоруссия
еврокомиссия
финляндия
санкции
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство обязало банки страны предоставить до 27 мая информацию о депозитах свыше 100 тысяч евро, принадлежащих гражданам России и Белоруссии, следует из сообщения министерства. "Кредитные учреждения должны предоставить министерству иностранных дел информацию о депозитах на сумму более 100 000 евро, принадлежащих некоторым из их российских и белорусских клиентов", - говорится в сообщении. Отчеты должны быть предоставлены по электронной почте в соответствии с регламентом Европейского банковского управления до 27 мая, уточняет финское министерство. Как следует из сообщения Европейского банковского управления от 22 мая 2023 года, данные изменения связаны с запросом ЕК по обновлению шаблонов с информацией о депозитах, подпадающих под действие Положений об экономических санкциях в отношении России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230511/yuani-1870932117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, еврокомиссия, финляндия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Белоруссия, Еврокомиссия, Финляндия, Санкции, Санкции в отношении России
МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян
МИД Финляндии обязал банки передать информацию о депозитах россиян до 27 мая