Рейтинг@Mail.ru
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 25.05.2023 (обновлено: 20:08 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/delo-1874201256.html
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России - РИА Новости, 25.05.2023
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России
На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, сообщили в СБУ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:48
2023-05-25T20:08
россия
украина
донбасс
виктор соколов
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, сообщили в СБУ. &quot;Служба безопасности собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирала Виктора Соколова. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины&quot;, — говорится в заявлении в Telegram-канале.Уточняется, что Соколову инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по указанным статьям — лишение свободы на срок от десяти лет до пожизненного.
https://ria.ru/20230523/delo-1873625625.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, виктор соколов, служба безопасности украины
Россия, Украина, Донбасс, Виктор Соколов, Служба безопасности Украины
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России

На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом России Соколова

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, сообщили в СБУ.
«

"Служба безопасности собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирала Виктора Соколова. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Уточняется, что Соколову инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Максимальное наказание по указанным статьям — лишение свободы на срок от десяти лет до пожизненного.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области
23 мая, 14:49
 
РоссияУкраинаДонбассВиктор СоколовСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала