https://ria.ru/20230525/delo-1874201256.html
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России - РИА Новости, 25.05.2023
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России
На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, сообщили в СБУ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:48
2023-05-25T19:48
2023-05-25T20:08
россия
украина
донбасс
виктор соколов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, сообщили в СБУ. "Служба безопасности собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом ВМФ России вице-адмирала Виктора Соколова. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Уточняется, что Соколову инкриминируют "нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по указанным статьям — лишение свободы на срок от десяти лет до пожизненного.
https://ria.ru/20230523/delo-1873625625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, виктор соколов, служба безопасности украины
Россия, Украина, Донбасс, Виктор Соколов, Служба безопасности Украины
СБУ завела дело против командующего Черноморским флотом России
На Украине завели уголовное дело против командующего Черноморским флотом России Соколова