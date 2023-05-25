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Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС - РИА Новости, 25.05.2023
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20:06 25.05.2023 (обновлено: 20:24 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС - РИА Новости, 25.05.2023
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС
Потенциальный дефолт США будет иметь значительные негативные последствия для вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:06
2023-05-25T20:24
сша
в мире
экономика
марк милли
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Потенциальный дефолт США будет иметь значительные негативные последствия для вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."Не может быть никаких сомнений в том, что, если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала вооруженных сил США, не говоря уже о международных репутационных издержках", - сказал он на пресс-конференции.
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сша, в мире, экономика, марк милли, вооруженные силы сша
США, В мире, Экономика, Марк Милли, Вооруженные силы США
Начальник Генштаба США опасается последствий потенциального дефолта для ВС

Начальник Генштаба США Милли опасается последствий от потенциального дефолта для ВС страны

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Потенциальный дефолт США будет иметь значительные негативные последствия для вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Не может быть никаких сомнений в том, что, если бы мы объявили дефолт, не договорились о долговом потолке, то это бы имело очень значительные негативные последствия для готовности, боевого духа и потенциала вооруженных сил США, не говоря уже о международных репутационных издержках", - сказал он на пресс-конференции.
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