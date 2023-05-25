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В Москве состоялась премьера ленты "Быть Сальвадором Дали" - РИА Новости, 25.05.2023
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Культура
 
14:39 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/dali-1874070634.html
В Москве состоялась премьера ленты "Быть Сальвадором Дали"
В Москве состоялась премьера ленты "Быть Сальвадором Дали" - РИА Новости, 25.05.2023
В Москве состоялась премьера ленты "Быть Сальвадором Дали"
В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" 24 мая состоялась светская премьера биографической драмы "Быть Сальвадором Дали", сообщили в пост-релизе компании... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:39
2023-05-25T14:39
культура
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" 24 мая состоялась светская премьера биографической драмы "Быть Сальвадором Дали", сообщили в пост-релизе компании "Вольга". Мероприятие посетили Никита Тарасов, Дана Борисова, Алена Водонаева, Анна Грачевская, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Надежда Гуськова, Андрей Батт и многие другие. Действие картины "Быть Сальвадором Дали" происходит в 1974 году, когда художник испытывал творческий кризис и устраивал бурные вечеринки вместо работы над картинами. Перед ассистентом живописца Джеймсом стоит непростая задача – ему необходимо помочь Дали подготовиться к выставке. Безумный мир мастера затягивает юношу в процессе взаимодействия с ним. Режиссером киноленты выступила Мэри Хэррон. Главные роли исполнили Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз, Сьюки Уотерхаус.Премьера фильма производства США состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 17 сентября 2022 года. В российский прокат картина вышла 25 мая.
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москва, сальвадор дали, сша, торонто, дана борисова, алена водонаева, знаменитости, кино
Культура, Москва, Сальвадор Дали, США, Торонто, Дана Борисова, Алена Водонаева, Знаменитости, Кино
В Москве состоялась премьера ленты "Быть Сальвадором Дали"

В Москве состоялась премьера ленты "Быть Сальвадором Дали" с Эзрой Миллером

© Zephyr Films (2022)Кадр из фильма "Быть Сальвадором Дали"
Кадр из фильма Быть Сальвадором Дали
© Zephyr Films (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" 24 мая состоялась светская премьера биографической драмы "Быть Сальвадором Дали", сообщили в пост-релизе компании "Вольга".
Мероприятие посетили Никита Тарасов, Дана Борисова, Алена Водонаева, Анна Грачевская, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Надежда Гуськова, Андрей Батт и многие другие.
Действие картины "Быть Сальвадором Дали" происходит в 1974 году, когда художник испытывал творческий кризис и устраивал бурные вечеринки вместо работы над картинами. Перед ассистентом живописца Джеймсом стоит непростая задача – ему необходимо помочь Дали подготовиться к выставке. Безумный мир мастера затягивает юношу в процессе взаимодействия с ним.
Режиссером киноленты выступила Мэри Хэррон. Главные роли исполнили Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз, Сьюки Уотерхаус.
Премьера фильма производства США состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 17 сентября 2022 года. В российский прокат картина вышла 25 мая.
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КультураМоскваСальвадор ДалиСШАТоронтоДана БорисоваАлена ВодонаеваЗнаменитостиКино
 
 
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