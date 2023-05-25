https://ria.ru/20230525/chtz-1874123306.html
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей - РИА Новости, 25.05.2023
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей
Челябинский тракторный завод значительно нарастил выпуск танковых дизельных двигателей, сообщил "Уралвагонзавод", в который входит ЧТЗ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:54
2023-05-25T15:54
2023-05-25T16:21
безопасность
уралвагонзавод
челябинский тракторный завод
ссср
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Челябинский тракторный завод значительно нарастил выпуск танковых дизельных двигателей, сообщил "Уралвагонзавод", в который входит ЧТЗ.Как уточняется, по итогам I квартала 2023 года объем производства на 12 процентов превзошел показатели Советского Союза в период холодной войны. По словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, такого результата за новейшую историю предприятия удалось достичь впервые.Отмечается, что на заводе "ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства". За последний год численность коллектива удалось увеличить на 30 процентов. Как подчеркнули на "Уралвагонзаводе", работники самоотверженно и круглосуточно трудятся для выполнения задач специальной военной операции.
https://ria.ru/20230225/opk-1854244543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, уралвагонзавод, челябинский тракторный завод , ссср, россия
Безопасность, Уралвагонзавод, Челябинский тракторный завод , СССР, Россия
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей
Челябинский тракторный завод превзошел рекорд СССР по выпуску танковых двигателей на 12%