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ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей - РИА Новости, 25.05.2023
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15:54 25.05.2023 (обновлено: 16:21 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/chtz-1874123306.html
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей - РИА Новости, 25.05.2023
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей
Челябинский тракторный завод значительно нарастил выпуск танковых дизельных двигателей, сообщил "Уралвагонзавод", в который входит ЧТЗ. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:54
2023-05-25T16:21
безопасность
уралвагонзавод
челябинский тракторный завод
ссср
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Челябинский тракторный завод значительно нарастил выпуск танковых дизельных двигателей, сообщил "Уралвагонзавод", в который входит ЧТЗ.Как уточняется, по итогам I квартала 2023 года объем производства на 12 процентов превзошел показатели Советского Союза в период холодной войны. По словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, такого результата за новейшую историю предприятия удалось достичь впервые.Отмечается, что на заводе "ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства". За последний год численность коллектива удалось увеличить на 30 процентов. Как подчеркнули на "Уралвагонзаводе", работники самоотверженно и круглосуточно трудятся для выполнения задач специальной военной операции.
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безопасность, уралвагонзавод, челябинский тракторный завод , ссср, россия
Безопасность, Уралвагонзавод, Челябинский тракторный завод , СССР, Россия
ЧТЗ превысил советский рекорд производства танковых двигателей

Челябинский тракторный завод превзошел рекорд СССР по выпуску танковых двигателей на 12%

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкТанк Т-34 на Челябинском тракторном заводе
Танк Т-34 на Челябинском тракторном заводе - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Танк Т-34 на Челябинском тракторном заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Челябинский тракторный завод значительно нарастил выпуск танковых дизельных двигателей, сообщил "Уралвагонзавод", в который входит ЧТЗ.
Как уточняется, по итогам I квартала 2023 года объем производства на 12 процентов превзошел показатели Советского Союза в период холодной войны. По словам директора по особым поручениям Игоря Мешкова, такого результата за новейшую историю предприятия удалось достичь впервые.
Отмечается, что на заводе "ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства". За последний год численность коллектива удалось увеличить на 30 процентов. Как подчеркнули на "Уралвагонзаводе", работники самоотверженно и круглосуточно трудятся для выполнения задач специальной военной операции.
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БезопасностьУралвагонзаводЧелябинский тракторный заводСССРРоссия
 
 
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