https://ria.ru/20230525/chelyabinsk-1874104403.html

Текслер: большой "дорожный рывок" ожидает Челябинск в 2023 году

Текслер: большой "дорожный рывок" ожидает Челябинск в 2023 году - РИА Новости, 25.05.2023

Текслер: большой "дорожный рывок" ожидает Челябинск в 2023 году

Челябинскую область в 2023 году ждет большой "дорожный рывок", так, в Челябинске планируется отремонтировать около 850 тысяч квадратных метров дорожного... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:50

2023-05-25T14:50

2023-05-25T14:53

челябинская область

челябинск

челябинская область

магнитогорск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Челябинскую область в 2023 году ждет большой "дорожный рывок", так, в Челябинске планируется отремонтировать около 850 тысяч квадратных метров дорожного полотна, кроме того, продолжается реконструкция участков федеральной трассы М5 "Урал", сообщил в четверг глава региона Алексей Текслер. Текслер напомнил, что в прошлом году завершено расширение до 4 полос трассы М5 "Урал" на всей протяженности от Челябинска до Екатеринбурга - это вторая из построенных в России 4-полосных скоростных магистралей между двумя региональными центрами после М11 "Москва – Петербург", и первая – бесплатная. Сейчас на трассе М5 идет работа на участках в направлении на Уфу, на очереди - расширение участка Миасс-Чебаркуль до 4 полос и реконструкция с расширением трассы в районе городов Аша и Сим, добавил он. "В целом в этом году Челябинскую область ждет большой "дорожный рывок". В Челябинске отремонтируем порядка 850 тысяч квадратных метров полотна. Здесь самое главное – качество. Дороги – это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города. В Магнитогорске проведем ремонт 400 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Будут дополнительные решения по строительству автодорог в Магнитогорске для развития и доступности стройки жилья в микрорайонах комплексной застройки", - сказал глава региона в обращении к законодательному собранию Челябинской области. Также, по его словам, важно развитие и расширение трассы А-310 в направлении на Казахстан. "Активно работаем в этой связи с федеральным центром. Уже сейчас ведется работа по расширению пункта пропуска через государственную границу "Бугристое". Казахстанские коллеги со своей стороны сейчас включают в план расширения пункт пограничного перехода "Кайрак", - пояснил Текслер. В увязке с развитием федеральных дорог идет работа по региональным дорогам, отметил Текслер. "Опираемся на утвержденный пятилетний план на период 2023-2027 годов. Завершим строительство уникального моста в Бакале, который восстановит связь между двумя частями города. В Нязепетровске уже приступили к реконструкции моста через реку Уфу", - сказал он. "Теперь, коллеги, необходимо перейти к плановой работе на пятилетний период. Поручаю миндору региона до 1 июля текущего года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам, как мы это сделали по региональным. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза", - отметил Текслер. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" особое внимание будет уделено опорной сети региона. Всего в опорную сеть дорог входит 38 региональных автодорог. В 2023 году различные виды ремонтных работ пройдут на 14 участках, общей протяженностью 94,5 км. "Ремонт дорог, входящих в опорную сеть региона, — одно из приоритетных направлений работы дорожников. Именно эти дороги создают транспортный каркас и являются визитной карточкой Челябинской области, от них во многом зависит экономическое развитие региона. Качество дорог напрямую влияет на рост промышленности, инвестиционной и туристической привлекательности области", - цитирует пресс-служба министерства слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева. Как отметил председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко, в своем выступлении губернатор области Алексей Текслер заявил о том, что несмотря на серьезные вызовы, региону удалось сохранить стабильность во всех отраслях. "Отрадно, что мы не просто сохранили стабильность, но и смогли нарастить темпы развития промышленного производства и экономики в целом. Большое внимание в ходе обращения было уделено благоустройству общественных пространств в области. Мы, как общественники, видим эту работу. Представители палаты регулярно выезжают в муниципалитеты, осуществляя общественный контроль, в том числе объектов инфраструктуры. Действительно, регион с каждым годом преображается, для людей создаются новые точки притяжения, и это не может не радовать", - написал он в своем Telegram-канале.

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https://ria.ru/20230418/golosovanie-1866056666.html

https://ria.ru/20230525/vozdukh-1874087564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

челябинск, челябинская область, магнитогорск, алексей текслер