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В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 25.05.2023
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15:03 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/chatgpt-1874107931.html
В работе ChatGPT произошел сбой
В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 25.05.2023
В работе ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:03
2023-05-25T15:03
в мире
технологии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать в 12.31 мск, а пик пришелся на 14.16 мск. Сбои наблюдались в США (около 1,5 тысячи), а также в Великобритании (1,2 тысячи) и Канаде. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.
https://ria.ru/20230524/ugroza-1873877955.html
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в мире, технологии
В мире, Технологии
В работе ChatGPT произошел сбой

Downdetector: пользователи ChatGPT сообщили о сбоях в работе чат-бота

© iStock.com / Laurence DuttonЧат-бот с искусственным интеллектом
Чат-бот с искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© iStock.com / Laurence Dutton
Чат-бот с искусственным интеллектом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать в 12.31 мск, а пик пришелся на 14.16 мск. Сбои наблюдались в США (около 1,5 тысячи), а также в Великобритании (1,2 тысячи) и Канаде.
Страница чат-бота ChatGPT - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В ООН предупредили об угрозе человечеству из-за чат-ботов с ИИ
24 мая, 15:12
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.
Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.
Человек ведет диалог с чат-ботом - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Удар по американскому влиянию. В России создают национальный аналог ChatGPT
22 мая, 08:00
 
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