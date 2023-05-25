https://ria.ru/20230525/chatgpt-1874107931.html
В работе ChatGPT произошел сбой
В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 25.05.2023
В работе ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:03
2023-05-25T15:03
2023-05-25T15:03
в мире
технологии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать в 12.31 мск, а пик пришелся на 14.16 мск. Сбои наблюдались в США (около 1,5 тысячи), а также в Великобритании (1,2 тысячи) и Канаде. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.
https://ria.ru/20230524/ugroza-1873877955.html
https://ria.ru/20230522/chatbot-1872962483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии
В работе ChatGPT произошел сбой
Downdetector: пользователи ChatGPT сообщили о сбоях в работе чат-бота