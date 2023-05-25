https://ria.ru/20230525/budanov-1874058215.html

Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе

Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2023

Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:30

2023-05-25T12:30

2023-05-25T14:16

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал ему прямо под сердце, после чего он прошел еще около пяти километров. "Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — приводит его слова украинское агентство УНИАН. Буданов не уточнял, когда именно он получил это ранение, однако утверждается, что всего за время участия в конфликте на Донбассе глава украинской военной разведки якобы был ранен трижды.

https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html

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Кирилл Волков

в мире, кирилл буданов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр