https://ria.ru/20230525/budanov-1874058215.html
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2023
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:30
2023-05-25T12:30
2023-05-25T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл буданов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал ему прямо под сердце, после чего он прошел еще около пяти километров. "Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — приводит его слова украинское агентство УНИАН. Буданов не уточнял, когда именно он получил это ранение, однако утверждается, что всего за время участия в конфликте на Донбассе глава украинской военной разведки якобы был ранен трижды.
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:451:2085:2015_1920x0_80_0_0_14463771c50eef679299394da560092e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл буданов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Буданов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что носит осколок под сердцем после ранения на фронте