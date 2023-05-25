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Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 25.05.2023 (обновлено: 14:16 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/budanov-1874058215.html
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2023
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:30
2023-05-25T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл буданов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал ему прямо под сердце, после чего он прошел еще около пяти километров. "Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — приводит его слова украинское агентство УНИАН. Буданов не уточнял, когда именно он получил это ранение, однако утверждается, что всего за время участия в конфликте на Донбассе глава украинской военной разведки якобы был ранен трижды.
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html
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в мире, кирилл буданов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Буданов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава украинской военной разведки заявил, что был тяжело ранен в Донбассе

Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что носит осколок под сердцем после ранения на фронте

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что во время участия в конфликте в Донбассе получил серьезное ранение, когда осколок мины якобы попал ему прямо под сердце, после чего он прошел еще около пяти километров.
"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — приводит его слова украинское агентство УНИАН.
Буданов не уточнял, когда именно он получил это ранение, однако утверждается, что всего за время участия в конфликте на Донбассе глава украинской военной разведки якобы был ранен трижды.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного
24 мая, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл БудановУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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