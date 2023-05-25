https://ria.ru/20230525/brezhnev-1874084135.html

СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева

СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева - РИА Новости, 25.05.2023

СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева

Депутаты Киевского совета в четверг проголосовали за лишения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщило... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:54

2023-05-25T13:54

2023-05-25T13:54

в мире

украина

киев

леонид брежнев

ссср

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Киевского совета в четверг проголосовали за лишения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщило украинское интернет-издание "Страна". "Киевсовет лишил генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева", - написало издание. Отмечается, что Брежнев был первым, кто был удостоен этого звания. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230524/dnepropetrovsk-1873921528.html

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киев

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, леонид брежнев, ссср