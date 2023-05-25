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СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева
СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева - РИА Новости, 25.05.2023
СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева
Депутаты Киевского совета в четверг проголосовали за лишения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщило... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:54
2023-05-25T13:54
2023-05-25T13:54
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Киевского совета в четверг проголосовали за лишения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева, сообщило украинское интернет-издание "Страна". "Киевсовет лишил генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева", - написало издание. Отмечается, что Брежнев был первым, кто был удостоен этого звания. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Украина, Киев, Леонид Брежнев, СССР
СМИ: Брежнева посмертно лишили звания почетного гражданина Киева
"Страна": горсовет проголосовал за лишение Брежнева звания почетного гражданина Киева