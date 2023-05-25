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Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов - РИА Новости, 25.05.2023
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08:45 25.05.2023 (обновлено: 09:25 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/brent-1873996470.html
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов - РИА Новости, 25.05.2023
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов
Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:45
2023-05-25T09:25
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость сырья превысит 80 долларов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, средняя цена марки Brent за последние полгода составляла примерно 80 долларов за баррель."Сегодня примерно 75-76 долларов. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую, на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков США — сегодня там, по-моему, выше 5%, Европы — 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление — а это риски более низкого спроса", - сказал вице-премьер в интервью газете "Известия".Говоря о прогнозе мировых цен на нефть по итогам 2023 года, Новак сказал: "Трудно прогнозировать. Я думаю, что цена будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель, и надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти".
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экономика, brent, цены на нефть
Экономика, Brent, Цены на нефть
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов

Вице-премьер Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость сырья превысит 80 долларов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, средняя цена марки Brent за последние полгода составляла примерно 80 долларов за баррель.
"Сегодня примерно 75-76 долларов. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую, на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков США — сегодня там, по-моему, выше 5%, Европы — 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление — а это риски более низкого спроса", - сказал вице-премьер в интервью газете "Известия".
Говоря о прогнозе мировых цен на нефть по итогам 2023 года, Новак сказал: "Трудно прогнозировать. Я думаю, что цена будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель, и надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти".
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