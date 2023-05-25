https://ria.ru/20230525/brent-1873996470.html

Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов

Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов - РИА Новости, 25.05.2023

Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов

Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:45

2023-05-25T08:45

2023-05-25T09:25

экономика

brent

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость сырья превысит 80 долларов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, средняя цена марки Brent за последние полгода составляла примерно 80 долларов за баррель."Сегодня примерно 75-76 долларов. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую, на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков США — сегодня там, по-моему, выше 5%, Европы — 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление — а это риски более низкого спроса", - сказал вице-премьер в интервью газете "Известия".Говоря о прогнозе мировых цен на нефть по итогам 2023 года, Новак сказал: "Трудно прогнозировать. Я думаю, что цена будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель, и надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти".

https://ria.ru/20230523/neft-1873650273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, brent, цены на нефть