https://ria.ru/20230525/brent-1873996470.html
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов - РИА Новости, 25.05.2023
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов
Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:45
2023-05-25T08:45
2023-05-25T09:25
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Текущие мировые цены на нефть в 75-76 долларов за баррель объясняются рисками мировой экономики, которые учитывает рынок; а по итогам текущего года стоимость сырья превысит 80 долларов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, средняя цена марки Brent за последние полгода составляла примерно 80 долларов за баррель."Сегодня примерно 75-76 долларов. Почему она ниже средней за этот период? Потому что рынок оценивает текущую ситуацию, в основном макроэкономическую, на мировом рынке. Мы видим очень высокие ставки рефинансирования центральных банков США — сегодня там, по-моему, выше 5%, Европы — 3,75%, и это то, что снижает инвестиционную активность и потребление — а это риски более низкого спроса", - сказал вице-премьер в интервью газете "Известия".Говоря о прогнозе мировых цен на нефть по итогам 2023 года, Новак сказал: "Трудно прогнозировать. Я думаю, что цена будет чуть выше, чем 80 долларов за баррель, и надеюсь на то, что летом все-таки спрос будет расти".
https://ria.ru/20230523/neft-1873650273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, цены на нефть
Экономика, Brent, Цены на нефть
Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов
Вице-премьер Новак ожидает цену нефти Brent по итогам года выше 80 долларов за баррель