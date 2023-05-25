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МИД Бразилии предостерег о рисках "отмены" России
МИД Бразилии предостерег о рисках "отмены" России - РИА Новости, 25.05.2023
МИД Бразилии предостерег о рисках "отмены" России
МИД Бразилии предупредил о рисках "отмены" России и введении в отношении нее санкций, следует из слов главы министерства Мауру Виейры. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:37
2023-05-25T00:37
2023-05-25T00:37
россия
сша
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мауру виейра
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дмитрий песков
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в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 мая - РИА Новости. МИД Бразилии предупредил о рисках "отмены" России и введении в отношении нее санкций, следует из слов главы министерства Мауру Виейры. "Мы предостерегаем о рисках "отмены" России и односторонних санкций, которые никак не помогают построению переговорного процесса", - отметил он, выступая перед парламентом. По мнению министра, санкции лишь усиливают конфронтацию. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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россия, сша, европа, мауру виейра, эльвира набиуллина, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, США, Европа, Мауру Виейра, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
МИД Бразилии предостерег о рисках "отмены" России
МИД Бразилии: односторонние санкции не помогают строить переговорный процесс