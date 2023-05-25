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Минпросвещения РФ в конце августа проведет анализ безопасности школ - РИА Новости, 25.05.2023
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Год педагога и наставника
 
14:59 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/bezopasnost-1874107486.html
Минпросвещения РФ в конце августа проведет анализ безопасности школ
Минпросвещения РФ в конце августа проведет анализ безопасности школ - РИА Новости, 25.05.2023
Минпросвещения РФ в конце августа проведет анализ безопасности школ
Минпросвещения России в конце августа 2023 года проведет анализ безопасности образовательных учреждений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:59
2023-05-25T14:59
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в конце августа 2023 года проведет анализ безопасности образовательных учреждений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. "В конце августа, ориентировочно 29 августа, мы проведем перед началом учебного года с коллегами комплексный анализ безопасности образовательных учреждений и такие тренировочные мероприятия, чтобы максимально обезопасить наших детей", - сказал Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что министерство проводит работу, закрепленную в Стратегии комплексной безопасности детей: укрепление благополучия семей с детьми, развитие безопасной инфраструктуры для школьников, обеспечение достойного уровня жизни детей. "Мы усилим работу и по организации здорового питания, физкультурно-оздоровительной программы, информационной безопасности школьников, поддержке родителей. Будем продолжать работу и по психолого-педагогической, методической поддержке", - заключил министр. Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. В список основных задач глава государства включил защиту детей от внешней идейно-ценностной экспансии, увеличение численности детей, снижение показателей детской смертности и преступности, а также преступлений, совершающихся в их отношении.
РИА Новости
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор

Минпросвещения РФ в конце августа проведет анализ безопасности школ

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в конце августа 2023 года проведет анализ безопасности образовательных учреждений, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
"В конце августа, ориентировочно 29 августа, мы проведем перед началом учебного года с коллегами комплексный анализ безопасности образовательных учреждений и такие тренировочные мероприятия, чтобы максимально обезопасить наших детей", - сказал Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что министерство проводит работу, закрепленную в Стратегии комплексной безопасности детей: укрепление благополучия семей с детьми, развитие безопасной инфраструктуры для школьников, обеспечение достойного уровня жизни детей.
"Мы усилим работу и по организации здорового питания, физкультурно-оздоровительной программы, информационной безопасности школьников, поддержке родителей. Будем продолжать работу и по психолого-педагогической, методической поддержке", - заключил министр.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. В список основных задач глава государства включил защиту детей от внешней идейно-ценностной экспансии, увеличение численности детей, снижение показателей детской смертности и преступности, а также преступлений, совершающихся в их отношении.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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