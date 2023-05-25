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В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 25.05.2023 (обновлено: 08:23 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/bespilotniki-1873988384.html
В Севастополе отразили атаку беспилотников
В Севастополе отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 25.05.2023
В Севастополе отразили атаку беспилотников
В Севастополе военные отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T06:08
2023-05-25T08:23
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Севастополе военные отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.&quot;В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ&quot;, — написал он.По словам Развозжаева, никакие объекты в городе не пострадали.Все службы продолжают контроль обстановки, заключил глава Севастополя.По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает.ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым. Так, 12 мая ПВО сбили БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230524/bespilotnik-1873862895.html
https://ria.ru/20230525/solntsepek-1873986520.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отразили атаку беспилотников

Губернатор Развожаев: в Севастополе силами флота сбили два БПЛА, еще несколько заглушены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки БПЛА
Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки БПЛА. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Севастополе военные отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", — написал он.

По словам Развозжаева, никакие объекты в городе не пострадали.
Все службы продолжают контроль обстановки, заключил глава Севастополя.
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По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает.
ВСУ регулярно пытаются атаковать дронами Севастополь и Крым. Так, 12 мая ПВО сбили БПЛА на западе полуострова. Седьмого мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российские военные отразили атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2", никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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