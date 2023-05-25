https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html

Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны"

Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны" - РИА Новости, 25.05.2023

Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных "спонсоров... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:29

2023-05-25T20:29

2023-05-25T21:44

украина

россия

москва

mondelez international

экономика

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных "спонсоров войны" из-за ее отказа уйти с российского рынка."НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии", — говорится в публикации в Telegram-канале. Как утверждает нацагентство, годовой доход компании, имеющей филиалы в 160 странах, составляет около 26 миллиардов долларов. Ее интересы на российском рынке представляет "Мон'дэлис Русь". Компания имеет три завода: фабрику "Большевик", выпускающую печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC; производство в Покрове, где производят шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончики Picnic; завод в Великом Новгороде, где делают жевательную резинку Dirol и леденцы Halls. Ранее НАПК внесло в перечень международных "спонсоров войны" французскую корпорацию Auchan Holding, итальянскую Buzzi Unicemа, а также австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International за отказ уйти с российского рынка.

https://ria.ru/20230323/raiffeisen-1860215375.html

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украина, россия, москва, mondelez international, экономика