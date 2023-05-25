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Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны" - РИА Новости, 25.05.2023
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20:29 25.05.2023 (обновлено: 21:44 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html
Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны"
Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны" - РИА Новости, 25.05.2023
Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных "спонсоров... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:29
2023-05-25T21:44
украина
россия
москва
mondelez international
экономика
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных "спонсоров войны" из-за ее отказа уйти с российского рынка."НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии", — говорится в публикации в Telegram-канале. Как утверждает нацагентство, годовой доход компании, имеющей филиалы в 160 странах, составляет около 26 миллиардов долларов. Ее интересы на российском рынке представляет "Мон'дэлис Русь". Компания имеет три завода: фабрику "Большевик", выпускающую печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC; производство в Покрове, где производят шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончики Picnic; завод в Великом Новгороде, где делают жевательную резинку Dirol и леденцы Halls. Ранее НАПК внесло в перечень международных "спонсоров войны" французскую корпорацию Auchan Holding, итальянскую Buzzi Unicemа, а также австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International за отказ уйти с российского рынка.
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украина, россия, москва, mondelez international, экономика
Украина, Россия, Москва, Mondelez International, Экономика
Украина внесла "Медвежонка Барни" в международный список "спонсоров войны"

Украинское НАПК внесло Mondelez International в международный список "спонсоров войны"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКоробки с бисквитом "Медвежонок Барни"
Коробки с бисквитом Медвежонок Барни - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Коробки с бисквитом "Медвежонок Барни" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую корпорацию Mondelez International в перечень международных "спонсоров войны" из-за ее отказа уйти с российского рынка.
«
"НАПК внесло Mondelez International к международным спонсорам войны. Многие бизнесы, заботящиеся о своей репутации, покинули Россию. Но это не о Mondelez International. Судя по всему, ее менеджеров мало беспокоит тот факт, что, платя немалые налоги в госбюджет Москвы, компания вносит свой вклад в обеспечение армии", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как утверждает нацагентство, годовой доход компании, имеющей филиалы в 160 странах, составляет около 26 миллиардов долларов. Ее интересы на российском рынке представляет "Мон'дэлис Русь". Компания имеет три завода: фабрику "Большевик", выпускающую печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC; производство в Покрове, где производят шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончики Picnic; завод в Великом Новгороде, где делают жевательную резинку Dirol и леденцы Halls.
Ранее НАПК внесло в перечень международных "спонсоров войны" французскую корпорацию Auchan Holding, итальянскую Buzzi Unicemа, а также австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International за отказ уйти с российского рынка.
Отделение Raiffeisen Bank - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
На Украине Raiffeisen Bank внесли в список "спонсоров войны"
23 марта, 21:15
 
УкраинаРоссияМоскваMondelez InternationalЭкономика
 
 
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