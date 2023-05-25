https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе

Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе - РИА Новости, 25.05.2023

Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе

Снайпер полка "Азов"* с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной, признался... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T03:06

2023-05-25T03:06

2023-05-25T03:11

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безопасность

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МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Снайпер полка "Азов"* с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной, признался другой пленный боевик из этой террористической организации. Ранее этот же военнопленный сообщил об обстоятельствах расстрела семьи, которая ехала в автомобиле с надписью "Дети". По его словам, он и еще четверо азовцев, увидев машину, доложили командиру и затем исполнили его приказ открыть огонь, после чего вытащили тела погибших и занесли в близлежащий брошенный дом. "Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: "Зачем это надо?" Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами", — сказал военнопленный. По его словам, тела всех погибших лежали в одной комнате рядом. "Мы его оставили и ушли обратно на позиции", — добавил боевик. По словам пленного, извращенец служил в снайперском подразделении "Азова"*. "Как звали, не знаю, знаю только позывной. Примерно около 25 лет. Как он говорил, он был из Киевской области, служил около трех лет, снимал квартиру где-то в Мариуполе", — рассказал пленный азовец.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230524/poteri-1873908350.html

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россия, мариуполь, киевская область, безопасность