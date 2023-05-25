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Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:06 25.05.2023 (обновлено: 03:11 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html
Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе
Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе - РИА Новости, 25.05.2023
Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе
Снайпер полка "Азов"* с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной, признался... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T03:06
2023-05-25T03:11
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
киевская область
безопасность
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Снайпер полка "Азов"* с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной, признался другой пленный боевик из этой террористической организации. Ранее этот же военнопленный сообщил об обстоятельствах расстрела семьи, которая ехала в автомобиле с надписью "Дети". По его словам, он и еще четверо азовцев, увидев машину, доложили командиру и затем исполнили его приказ открыть огонь, после чего вытащили тела погибших и занесли в близлежащий брошенный дом. "Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: "Зачем это надо?" Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами", — сказал военнопленный. По его словам, тела всех погибших лежали в одной комнате рядом. "Мы его оставили и ушли обратно на позиции", — добавил боевик. По словам пленного, извращенец служил в снайперском подразделении "Азова"*. "Как звали, не знаю, знаю только позывной. Примерно около 25 лет. Как он говорил, он был из Киевской области, служил около трех лет, снимал квартиру где-то в Мариуполе", — рассказал пленный азовец.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, мариуполь, киевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Киевская область, Безопасность
Боевик "Азова"* надругался над убитой им женщиной в Мариуполе

Пленный боевик "Азова"* рассказал, как надругался в Мариуполе над убитой им женщиной

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Взятый в плен боевик ВСУ
Взятый в плен боевик ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Взятый в плен боевик ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Снайпер полка "Азов"* с другими боевиками в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе, после чего надругался над убитой женщиной, признался другой пленный боевик из этой террористической организации.
Ранее этот же военнопленный сообщил об обстоятельствах расстрела семьи, которая ехала в автомобиле с надписью "Дети". По его словам, он и еще четверо азовцев, увидев машину, доложили командиру и затем исполнили его приказ открыть огонь, после чего вытащили тела погибших и занесли в близлежащий брошенный дом.
"Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали. Сказал, что хочет удовлетворить свои сексуальные потребности, мы ему сказали: "Зачем это надо?" Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами", — сказал военнопленный.
По его словам, тела всех погибших лежали в одной комнате рядом.
«
"Мы его оставили и ушли обратно на позиции", — добавил боевик.
По словам пленного, извращенец служил в снайперском подразделении "Азова"*. "Как звали, не знаю, знаю только позывной. Примерно около 25 лет. Как он говорил, он был из Киевской области, служил около трех лет, снимал квартиру где-то в Мариуполе", — рассказал пленный азовец.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольКиевская областьБезопасность
 
 
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