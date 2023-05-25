https://ria.ru/20230525/avariya-1873991035.html
На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь
На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь - РИА Новости, 25.05.2023
На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь
Три человека пострадали, один погиб в результате аварии с участием такси и машины скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:28
2023-05-25T07:28
2023-05-25T09:44
происшествия
авто
москва
россия
ford motor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860594222_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6237bc612faf054ed5c8ee27d2e271bf.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате аварии с участием такси и машины скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По информации полиции, инцидент произошел в четверг ночью на Профсоюзной улице."По предварительным данным, произошло столкновение автомашины такси и автомашины Ford скорая помощь. Пострадали четыре человека в скорой: водитель, два медработника и больной... В больнице скончался мужчина-медработник", - сказал собеседник.По факту аварии проводится проверка, добавил он.Как отмечается в телеграм-канале столичной прокуратуры, по предварительной информации, на улице Профсоюзная "52-летний водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся".Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).Позднее в четверг Госавтоинспекция в своем телеграм-канале сообщила, что уголовное дело по соответствующей статье (264 УК РФ) было возбуждено.
https://ria.ru/20230524/avariya-1873975560.html
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873968759.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860594222_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_008d760338aebd3e61ea664a227b21fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, россия, ford motor
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Ford Motor
На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь
МВД: на юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь, один человек скончался
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате аварии с участием такси и машины скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации полиции, инцидент произошел в четверг ночью на Профсоюзной улице.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомашины такси и автомашины Ford
скорая помощь. Пострадали четыре человека в скорой: водитель, два медработника и больной... В больнице скончался мужчина-медработник", - сказал собеседник.
По факту аварии проводится проверка, добавил он.
В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека
Как отмечается в телеграм-канале столичной прокуратуры, по предварительной информации, на улице Профсоюзная "52-летний водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся".
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Позднее в четверг Госавтоинспекция в своем телеграм-канале сообщила, что уголовное дело по соответствующей статье (264 УК РФ) было возбуждено.
На набережной в Москве загорелись деревянные постройки и мусор