https://ria.ru/20230525/avariya-1873991035.html

На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь

На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь - РИА Новости, 25.05.2023

На юго-западе Москвы столкнулись такси и скорая помощь

Три человека пострадали, один погиб в результате аварии с участием такси и машины скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T07:28

2023-05-25T07:28

2023-05-25T09:44

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате аварии с участием такси и машины скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По информации полиции, инцидент произошел в четверг ночью на Профсоюзной улице."По предварительным данным, произошло столкновение автомашины такси и автомашины Ford скорая помощь. Пострадали четыре человека в скорой: водитель, два медработника и больной... В больнице скончался мужчина-медработник", - сказал собеседник.По факту аварии проводится проверка, добавил он.Как отмечается в телеграм-канале столичной прокуратуры, по предварительной информации, на улице Профсоюзная "52-летний водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся".Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).Позднее в четверг Госавтоинспекция в своем телеграм-канале сообщила, что уголовное дело по соответствующей статье (264 УК РФ) было возбуждено.

https://ria.ru/20230524/avariya-1873975560.html

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происшествия, авто, москва, россия, ford motor