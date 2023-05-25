Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 25.05.2023 (обновлено: 15:37 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/ataki-1873997221.html
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России - РИА Новости, 25.05.2023
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:50
2023-05-25T15:37
специальная военная операция на украине
украина
фсб
калининская аэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874032054_0:0:1775:998_1920x0_80_0_0_c14659d6b5c9345c4120ae9feb7954d9.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из числа граждан России.ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций."В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, эти люди были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения и "прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины".Затем они для совершения диверсии "незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь", отмечает ФСБ."Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", - сообщает российская спецслужба.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины
2023-05-25T08:50
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874032054_52:0:1435:1037_1920x0_80_0_0_e51954488e3fd015e519279982d8db10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, фсб, калининская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, ФСБ, Калининская АЭС, Россия
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

ФСБ задержала двоих украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ подозреваемых в попытке подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подозреваемых в попытке подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подозреваемых в попытке подрыва более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из числа граждан России.
ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций.
"В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, эти люди были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения и "прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины".
Затем они для совершения диверсии "незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь", отмечает ФСБ.
"Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", - сообщает российская спецслужба.
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей
24 мая, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФСБКалининская АЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала