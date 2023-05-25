https://ria.ru/20230525/ataki-1873997221.html
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России - РИА Новости, 25.05.2023
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:50
2023-05-25T08:50
2023-05-25T15:37
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из числа граждан России.ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций."В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, эти люди были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения и "прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины".Затем они для совершения диверсии "незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь", отмечает ФСБ."Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", - сообщает российская спецслужба.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874032054_52:0:1435:1037_1920x0_80_0_0_e51954488e3fd015e519279982d8db10.jpg
Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики
Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины
2023-05-25T08:50
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, фсб, калининская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, ФСБ, Калининская АЭС, Россия
ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
ФСБ задержала двоих украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из числа граждан России.
ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины
на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС
, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций.
"В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, эти люди были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения и "прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях
Украины".
Затем они для совершения диверсии "незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области
, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу
и Беларусь", отмечает ФСБ.
"Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", - сообщает российская спецслужба.
Белгородские власти рассказали, как украинские диверсанты грабили жителей