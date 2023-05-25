https://ria.ru/20230525/ataki-1873997221.html

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России - РИА Новости, 25.05.2023

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:50

2023-05-25T08:50

2023-05-25T15:37

специальная военная операция на украине

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калининская аэс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ФСБ России объявила о задержании двух украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку, а также двух их пособников из числа граждан России.ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций."В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии", - говорится в сообщении.По данным ФСБ, эти люди были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком 1975 года рождения и "прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины".Затем они для совершения диверсии "незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь", отмечает ФСБ."Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками", - сообщает российская спецслужба.

https://ria.ru/20230524/diversanty-1873880933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предотвращение террористической атаки на объекты ядерной энергетики Предотвращение сотрудниками ФСБ террористической атаки на объекты ядерной энергетики, которая планировалась спецслужбами Украины 2023-05-25T08:50 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, фсб, калининская аэс, россия