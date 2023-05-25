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В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/ataka-1874064016.html
В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль
В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя западным СМИ статью газеты New York Times о причастности Киева к атаке беспилотников на... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:52
2023-05-25T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
михаил подоляк
украина
москва
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя западным СМИ статью газеты New York Times о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль, заявил, что Украина не имеет к этому отношения. Ранее издание New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский. "Украина не имеет никакого отношения к "странной и бессмысленной" атаке беспилотника на Кремль", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на советника главы офиса Зеленского. Как отмечает агентство со ссылкой на заявление Подоляка, Россия якобы пытается сократить поставки вооружения Киеву, "играя на опасениях Запада относительно возможной эскалации из-за предполагаемых украинских атак на российскую территорию". Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевский режим, о чем в Кремле говорили с самого начала. В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
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в мире, михаил подоляк, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Подоляк, Украина, Москва
В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль

Советник Зеленского Подоляк: Украина не имеет никакого отношения к атаке дронов на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя западным СМИ статью газеты New York Times о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль, заявил, что Украина не имеет к этому отношения.
Ранее издание New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский.
"Украина не имеет никакого отношения к "странной и бессмысленной" атаке беспилотника на Кремль", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на советника главы офиса Зеленского.
Как отмечает агентство со ссылкой на заявление Подоляка, Россия якобы пытается сократить поставки вооружения Киеву, "играя на опасениях Запада относительно возможной эскалации из-за предполагаемых украинских атак на российскую территорию".
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Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевский режим, о чем в Кремле говорили с самого начала.
В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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