https://ria.ru/20230525/ataka-1874064016.html

В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль

В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль - РИА Новости, 25.05.2023

В Киеве вновь отвергли причастность к атаке дронов на Кремль

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя западным СМИ статью газеты New York Times о причастности Киева к атаке беспилотников на... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:52

2023-05-25T12:52

2023-05-25T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

михаил подоляк

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москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя западным СМИ статью газеты New York Times о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль, заявил, что Украина не имеет к этому отношения. Ранее издание New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский. "Украина не имеет никакого отношения к "странной и бессмысленной" атаке беспилотника на Кремль", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на советника главы офиса Зеленского. Как отмечает агентство со ссылкой на заявление Подоляка, Россия якобы пытается сократить поставки вооружения Киеву, "играя на опасениях Запада относительно возможной эскалации из-за предполагаемых украинских атак на российскую территорию". Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевский режим, о чем в Кремле говорили с самого начала. В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230525/provokatsiya-1874059474.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил подоляк, украина, москва