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Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах - РИА Новости, 25.05.2023
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08:00 25.05.2023 (обновлено: 17:42 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах - РИА Новости, 25.05.2023
Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах
Сегодня в Москве состоятся переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Возможно, этим завершится 30-летний конфликт. Подпишут ли Армения и Азербайджан мирное... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:00
2023-05-25T17:42
в мире
армения
азербайджан
баку
никол пашинян
ильхам алиев
александр крылов
обсе
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Сегодня в Москве состоятся переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Возможно, этим завершится 30-летний конфликт. Подпишут ли Армения и Азербайджан мирное соглашение — в материале РИА Новости.Армянский гамбитПремьер-министр Никол Пашинян выразил готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права и безопасность жителей региона, а также признает на взаимной основе территориальную целостность Армении в границах советского времени.В таком случае площадь Армении составит 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи. В частности, это означает возвращение семи азербайджанских анклавов в Араратской и Тавушской областях в обмен на село Арцвашен, захваченное в 1992-м. Для Еревана данный вопрос очень болезненный, поскольку там проходят дороги в Иран и Грузию. Впрочем, Пашинян согласен и не меняться, а признать сложившееся положение вещей.На саммите ЕАЭС в Москве Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. "На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — подчеркнул он.Он не исключает, что 25 мая подпишет соглашение о разблокировке транспортных коммуникаций с Азербайджаном. После этого на саммите Европейского сообщества в Кишиневе стороны могут заключить мирный договор.Армянские оппозиционеры восприняли предположение премьера как свершившийся факт. Они убеждены, что это положит конец борьбе Нагорного Карабаха за независимость от Азербайджана. Представители Еревана и Баку уже встречались в Вашингтоне, Москве и Брюсселе — значит, все посредники согласны с выдвинутыми условиями."По факту премьер в последние дни опубликовал дорожную карту по сдаче Нагорного Карабаха и Армении, а также обозначил сроки", — заявил депутат от партии "Айастан" Ишхан Сагателян. По его словам, у защитников самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) осталось всего пять-шесть месяцев, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян призвал к общенациональным протестам. Бывшие президенты НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян заверили, что Степанакерт никогда не согласится с тем, что предлагает Пашинян.Азербайджанский подходЦентр социальных исследований Азербайджана провел опрос: 77,3 процента респондентов поддержали мирный договор с Арменией, за продолжение конфронтации — 20,6, затруднились с ответом — 2,1.Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на длительную "оккупацию" Карабаха, мирный договор обязательно будет подписан. Когда именно — не уточнил. При этом 23 мая он сообщил председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарете Седерфельт, что не только первым предложил завершить конфликт, но и выдвинул идею создания интеграционной модели Южного Кавказа. В ее рамках Армения, Азербайджан и Грузия могли бы развиваться совместно.На московском саммите ЕАЭС Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности двух стран."Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", — сказал он.Вместе с тем в Баку решительно возражают против попыток Еревана пригласить в Нагорный Карабах международную наблюдательную миссию и ликвидировать КПП в Лачинском коридоре — единственной дороге, связывающей Армению со Степанакертом. "Призываем воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, а также выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и отвлекать международное сообщество", — указывают в дипломатическом ведомстве.Московский дебютДевятнадцатого мая в Москве встретились министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Обсуждали проект документа "О мире и построении межгосударственных соглашений", состоялся "конструктивный обмен мнениями". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, отметил, что Кремлю хотелось бы получить результат, но, в какой степени это удастся, "покажет время".Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что прорыва не будет. "У сторон конфликта за спиной 30 лет безрезультатных переговоров. За последнее время ничего принципиально нового не случилось. Чтобы подписать мирное соглашение, на границе как минимум должны прекратиться перестрелки", — подчеркнул эксперт.По его мнению, даже готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана не приближает решение проблемы. "Прежде всего, с этим должны согласиться в Степанакерте. Если же речь идет об одностороннем отказе Армении от покровительства, возникает вопрос: что ждет карабахских армян? Они не хотят в Азербайджан, а в 2025-м оттуда могут уйти российские миротворцы. Не исключены драматические события", — предупреждает Крылов.Слово КавказаДействительно, пока незаметно, что у Еревана есть четкий план по Карабаху. Тем не менее армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян считает, что стороны способны сделать решающий шаг к миру. "Сейчас они довольно близки к подписанию соглашения о разблокировке коммуникаций. Важный этап — КПП в Лачинском коридоре. Так как Баку требовал равного статуса для этой дороги и Зангезурского коридора, Ереван получил полное право поставить пропускные пункты по пути в Нахичевань", — рассуждает эксперт.Пашинян признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Алиева. Значит, мирный договор реален. Впрочем, проблемы в двусторонних отношениях в любом случае не исчезнут, уточняет Мгдесян.Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде тоже считает, что пора от слов перейти к делу. Начать следует с разблокировки транспортных коммуникаций — в этом заинтересованы все, включая Россию, которая наращивает товарооборот с Турцией. "Эта тема была одной из основных на встрече 19 мая. Вероятно, главы государств летят в Москву, чтобы утвердить проработанные ранее решения", — предполагает эксперт.В целом собеседники РИА Новости не сомневаются в том, что переговоры будут полезными. В конце концов, идя по пути дипломатии, стороны конфликта смогут вернуться к докризисным отношениям.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев, александр крылов, обсе, политика
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Александр Крылов, ОБСЕ, Политика

Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах

© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Сегодня в Москве состоятся переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Возможно, этим завершится 30-летний конфликт. Подпишут ли Армения и Азербайджан мирное соглашение — в материале РИА Новости.

Армянский гамбит

Премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права и безопасность жителей региона, а также признает на взаимной основе территориальную целостность Армении в границах советского времени.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле
В таком случае площадь Армении составит 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи. В частности, это означает возвращение семи азербайджанских анклавов в Араратской и Тавушской областях в обмен на село Арцвашен, захваченное в 1992-м. Для Еревана данный вопрос очень болезненный, поскольку там проходят дороги в Иран и Грузию. Впрочем, Пашинян согласен и не меняться, а признать сложившееся положение вещей.
На саммите ЕАЭС в Москве Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. "На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — подчеркнул он.
Он не исключает, что 25 мая подпишет соглашение о разблокировке транспортных коммуникаций с Азербайджаном. После этого на саммите Европейского сообщества в Кишиневе стороны могут заключить мирный договор.
Армянские оппозиционеры восприняли предположение премьера как свершившийся факт. Они убеждены, что это положит конец борьбе Нагорного Карабаха за независимость от Азербайджана. Представители Еревана и Баку уже встречались в Вашингтоне, Москве и Брюсселе — значит, все посредники согласны с выдвинутыми условиями.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке
"По факту премьер в последние дни опубликовал дорожную карту по сдаче Нагорного Карабаха и Армении, а также обозначил сроки", — заявил депутат от партии "Айастан" Ишхан Сагателян. По его словам, у защитников самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) осталось всего пять-шесть месяцев, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян призвал к общенациональным протестам. Бывшие президенты НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян заверили, что Степанакерт никогда не согласится с тем, что предлагает Пашинян.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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31 октября 2022, 23:00

Азербайджанский подход

Центр социальных исследований Азербайджана провел опрос: 77,3 процента респондентов поддержали мирный договор с Арменией, за продолжение конфронтации — 20,6, затруднились с ответом — 2,1.
Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на длительную "оккупацию" Карабаха, мирный договор обязательно будет подписан. Когда именно — не уточнил. При этом 23 мая он сообщил председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарете Седерфельт, что не только первым предложил завершить конфликт, но и выдвинул идею создания интеграционной модели Южного Кавказа. В ее рамках Армения, Азербайджан и Грузия могли бы развиваться совместно.
На московском саммите ЕАЭС Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности двух стран.
"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", — сказал он.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Вместе с тем в Баку решительно возражают против попыток Еревана пригласить в Нагорный Карабах международную наблюдательную миссию и ликвидировать КПП в Лачинском коридоре — единственной дороге, связывающей Армению со Степанакертом. "Призываем воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, а также выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и отвлекать международное сообщество", — указывают в дипломатическом ведомстве.
Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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8 октября 2022, 08:00

Московский дебют

Девятнадцатого мая в Москве встретились министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Обсуждали проект документа "О мире и построении межгосударственных соглашений", состоялся "конструктивный обмен мнениями". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, отметил, что Кремлю хотелось бы получить результат, но, в какой степени это удастся, "покажет время".
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что прорыва не будет. "У сторон конфликта за спиной 30 лет безрезультатных переговоров. За последнее время ничего принципиально нового не случилось. Чтобы подписать мирное соглашение, на границе как минимум должны прекратиться перестрелки", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, даже готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана не приближает решение проблемы. "Прежде всего, с этим должны согласиться в Степанакерте. Если же речь идет об одностороннем отказе Армении от покровительства, возникает вопрос: что ждет карабахских армян? Они не хотят в Азербайджан, а в 2025-м оттуда могут уйти российские миротворцы. Не исключены драматические события", — предупреждает Крылов.
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14 сентября 2022, 08:00

Слово Кавказа

Действительно, пока незаметно, что у Еревана есть четкий план по Карабаху. Тем не менее армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян считает, что стороны способны сделать решающий шаг к миру. "Сейчас они довольно близки к подписанию соглашения о разблокировке коммуникаций. Важный этап — КПП в Лачинском коридоре. Так как Баку требовал равного статуса для этой дороги и Зангезурского коридора, Ереван получил полное право поставить пропускные пункты по пути в Нахичевань", — рассуждает эксперт.
Пашинян признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Алиева. Значит, мирный договор реален. Впрочем, проблемы в двусторонних отношениях в любом случае не исчезнут, уточняет Мгдесян.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде тоже считает, что пора от слов перейти к делу. Начать следует с разблокировки транспортных коммуникаций — в этом заинтересованы все, включая Россию, которая наращивает товарооборот с Турцией. "Эта тема была одной из основных на встрече 19 мая. Вероятно, главы государств летят в Москву, чтобы утвердить проработанные ранее решения", — предполагает эксперт.
В целом собеседники РИА Новости не сомневаются в том, что переговоры будут полезными. В конце концов, идя по пути дипломатии, стороны конфликта смогут вернуться к докризисным отношениям.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
"Иначе — национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве
20 апреля 2022, 08:00
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол ПашинянИльхам АлиевАлександр КрыловОБСЕПолитика
 
 
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