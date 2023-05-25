https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах

Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах - РИА Новости, 25.05.2023

Уступки ради мира. Армения и Азербайджан решили чей Карабах

Сегодня в Москве состоятся переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Возможно, этим завершится 30-летний конфликт. Подпишут ли Армения и Азербайджан мирное... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:00

2023-05-25T17:42

в мире

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

ильхам алиев

александр крылов

обсе

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Сегодня в Москве состоятся переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Возможно, этим завершится 30-летний конфликт. Подпишут ли Армения и Азербайджан мирное соглашение — в материале РИА Новости.Армянский гамбитПремьер-министр Никол Пашинян выразил готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права и безопасность жителей региона, а также признает на взаимной основе территориальную целостность Армении в границах советского времени.В таком случае площадь Армении составит 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи. В частности, это означает возвращение семи азербайджанских анклавов в Араратской и Тавушской областях в обмен на село Арцвашен, захваченное в 1992-м. Для Еревана данный вопрос очень болезненный, поскольку там проходят дороги в Иран и Грузию. Впрочем, Пашинян согласен и не меняться, а признать сложившееся положение вещей.На саммите ЕАЭС в Москве Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. "На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — подчеркнул он.Он не исключает, что 25 мая подпишет соглашение о разблокировке транспортных коммуникаций с Азербайджаном. После этого на саммите Европейского сообщества в Кишиневе стороны могут заключить мирный договор.Армянские оппозиционеры восприняли предположение премьера как свершившийся факт. Они убеждены, что это положит конец борьбе Нагорного Карабаха за независимость от Азербайджана. Представители Еревана и Баку уже встречались в Вашингтоне, Москве и Брюсселе — значит, все посредники согласны с выдвинутыми условиями."По факту премьер в последние дни опубликовал дорожную карту по сдаче Нагорного Карабаха и Армении, а также обозначил сроки", — заявил депутат от партии "Айастан" Ишхан Сагателян. По его словам, у защитников самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) осталось всего пять-шесть месяцев, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян призвал к общенациональным протестам. Бывшие президенты НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян заверили, что Степанакерт никогда не согласится с тем, что предлагает Пашинян.Азербайджанский подходЦентр социальных исследований Азербайджана провел опрос: 77,3 процента респондентов поддержали мирный договор с Арменией, за продолжение конфронтации — 20,6, затруднились с ответом — 2,1.Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на длительную "оккупацию" Карабаха, мирный договор обязательно будет подписан. Когда именно — не уточнил. При этом 23 мая он сообщил председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарете Седерфельт, что не только первым предложил завершить конфликт, но и выдвинул идею создания интеграционной модели Южного Кавказа. В ее рамках Армения, Азербайджан и Грузия могли бы развиваться совместно.На московском саммите ЕАЭС Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности двух стран."Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", — сказал он.Вместе с тем в Баку решительно возражают против попыток Еревана пригласить в Нагорный Карабах международную наблюдательную миссию и ликвидировать КПП в Лачинском коридоре — единственной дороге, связывающей Армению со Степанакертом. "Призываем воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, а также выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и отвлекать международное сообщество", — указывают в дипломатическом ведомстве.Московский дебютДевятнадцатого мая в Москве встретились министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Обсуждали проект документа "О мире и построении межгосударственных соглашений", состоялся "конструктивный обмен мнениями". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, отметил, что Кремлю хотелось бы получить результат, но, в какой степени это удастся, "покажет время".Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что прорыва не будет. "У сторон конфликта за спиной 30 лет безрезультатных переговоров. За последнее время ничего принципиально нового не случилось. Чтобы подписать мирное соглашение, на границе как минимум должны прекратиться перестрелки", — подчеркнул эксперт.По его мнению, даже готовность Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана не приближает решение проблемы. "Прежде всего, с этим должны согласиться в Степанакерте. Если же речь идет об одностороннем отказе Армении от покровительства, возникает вопрос: что ждет карабахских армян? Они не хотят в Азербайджан, а в 2025-м оттуда могут уйти российские миротворцы. Не исключены драматические события", — предупреждает Крылов.Слово КавказаДействительно, пока незаметно, что у Еревана есть четкий план по Карабаху. Тем не менее армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян считает, что стороны способны сделать решающий шаг к миру. "Сейчас они довольно близки к подписанию соглашения о разблокировке коммуникаций. Важный этап — КПП в Лачинском коридоре. Так как Баку требовал равного статуса для этой дороги и Зангезурского коридора, Ереван получил полное право поставить пропускные пункты по пути в Нахичевань", — рассуждает эксперт.Пашинян признает территориальную целостность Азербайджана и ждет того же от Алиева. Значит, мирный договор реален. Впрочем, проблемы в двусторонних отношениях в любом случае не исчезнут, уточняет Мгдесян.Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде тоже считает, что пора от слов перейти к делу. Начать следует с разблокировки транспортных коммуникаций — в этом заинтересованы все, включая Россию, которая наращивает товарооборот с Турцией. "Эта тема была одной из основных на встрече 19 мая. Вероятно, главы государств летят в Москву, чтобы утвердить проработанные ранее решения", — предполагает эксперт.В целом собеседники РИА Новости не сомневаются в том, что переговоры будут полезными. В конце концов, идя по пути дипломатии, стороны конфликта смогут вернуться к докризисным отношениям.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

https://ria.ru/20220420/armeniya-1784360285.html

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азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев, александр крылов, обсе, политика