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Попова рассказала о влиянии варианта коронавируса "Арктур" на эпидситуацию - РИА Новости, 25.05.2023
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14:02 25.05.2023 (обновлено: 14:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/arktur-1874087461.html
Попова рассказала о влиянии варианта коронавируса "Арктур" на эпидситуацию
Попова рассказала о влиянии варианта коронавируса "Арктур" на эпидситуацию - РИА Новости, 25.05.2023
Попова рассказала о влиянии варианта коронавируса "Арктур" на эпидситуацию
Вариант коронавируса "арктур" оказывает свое влияние на эпидситуацию, но процесс контролируемый, заболеваемость невысокая, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:02
2023-05-25T14:07
общество
россия
анна попова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса "арктур" оказывает свое влияние на эпидситуацию, но процесс контролируемый, заболеваемость невысокая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим некоторое замедление темпов снижения заболеваемости. Процесс контролируемый, уровень заболеваемости невысокий, но свое влияние на эпидситуацию, безусловно, новый вариант оказывает",- сказала Попова журналистам.Ранее Попова сообщала, что "арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, из-за него возможен всплеск заболеваемости в России к концу мая.
https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html
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общество, россия, анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Анна Попова, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Попова рассказала о влиянии варианта коронавируса "Арктур" на эпидситуацию

Попова: вариант коронавируса "Арктур" влияет на эпидситуацию, но процесс контролируемый

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Вариант коронавируса "арктур" оказывает свое влияние на эпидситуацию, но процесс контролируемый, заболеваемость невысокая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим некоторое замедление темпов снижения заболеваемости. Процесс контролируемый, уровень заболеваемости невысокий, но свое влияние на эпидситуацию, безусловно, новый вариант оказывает",- сказала Попова журналистам.
Ранее Попова сообщала, что "арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, из-за него возможен всплеск заболеваемости в России к концу мая.
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