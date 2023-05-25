https://ria.ru/20230525/argentina-1873993288.html

Прокурор попросил закрыть дело вице-президента Аргентины Киршнер

Прокурор попросил закрыть дело вице-президента Аргентины Киршнер - РИА Новости, 25.05.2023

Прокурор попросил закрыть дело вице-президента Аргентины Киршнер

Федеральный прокурор Аргентины ходатайствовал о прекращении судебного преследования вице-президента страны Кристины Киршнер по делу о коррупции в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:11

2023-05-25T08:11

2023-05-25T08:12

в мире

аргентина

санта-крус (боливия)

кристина фернандес де киршнер

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МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Федеральный прокурор Аргентины ходатайствовал о прекращении судебного преследования вице-президента страны Кристины Киршнер по делу о коррупции в инфраструктурных проектах из-за отсутствия доказательств, сообщило новостное агентство Telam. "Федеральный прокурор Гильермо Марихуан ходатайствовал о прекращении преследования вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер по делу, в рамках которого расследуется ее предполагаемое участие в отмывании средств, за которое был осужден бизнесмен Ласаро Баес", - говорится в материале на сайте агентства со ссылкой на источники в суде. В августе 2022 года прокуратура Аргентины запросила наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Киршнер. Ее с 2016 года обвиняли в коррупции в бытность президентом при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса. Кроме того, прокурор требовал пожизненно лишить Киршнер права занимать государственные должности. Как сообщает Telam, прокурор Марихуан заявил в суде, что за 10 лет расследования обвинению не удалось доказать, что вице-президент был соавтором или участвовал в отмывании средств, несмотря на доказанную тесную связь экс-президента и осужденного предпринимателя.

https://ria.ru/20221207/argentina-1836833644.html

https://ria.ru/20221206/kirshner-1836825514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, санта-крус (боливия), кристина фернандес де киршнер