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В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка - РИА Новости, 25.05.2023
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка
В Якутске задержали мужчину 1980 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:03
2023-05-25T07:03
2023-05-25T09:45
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 25 мая — РИА Новости. В Якутске задержали мужчину 1980 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщило управление СК по региону. "По данным следствия, 5 мая 2023 года в помещении поста охраны, расположенного в одном из торговых центров города Якутска, мужчина с использованием сети Интернет совершил видеозвонок малолетнему ребенку 2015 года рождения и совершил иные действия сексуального характера", — отметили в ведомстве.Уточняется, что в полицию обратились родные ребенка. По решению суда подозреваемого заключили под стражу.Также следствие выясняет, совершал ли задержанный какие-либо еще преступления. Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что в Якутске задержали 42-летнего мужчину, который во время стрима демонстрировал насильственные действия в отношении ребенка.
https://ria.ru/20230524/arest-1873908609.html
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка
СК: в Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка