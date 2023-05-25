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В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка - РИА Новости, 25.05.2023
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07:03 25.05.2023 (обновлено: 09:45 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/arest-1873989953.html
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка - РИА Новости, 25.05.2023
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка
В Якутске задержали мужчину 1980 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщило управление СК по региону. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:03
2023-05-25T09:45
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 25 мая — РИА Новости. В Якутске задержали мужчину 1980 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщило управление СК по региону. &quot;По данным следствия, 5 мая 2023 года в помещении поста охраны, расположенного в одном из торговых центров города Якутска, мужчина с использованием сети Интернет совершил видеозвонок малолетнему ребенку 2015 года рождения и совершил иные действия сексуального характера&quot;, — отметили в ведомстве.Уточняется, что в полицию обратились родные ребенка. По решению суда подозреваемого заключили под стражу.Также следствие выясняет, совершал ли задержанный какие-либо еще преступления. Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что в Якутске задержали 42-летнего мужчину, который во время стрима демонстрировал насильственные действия в отношении ребенка.
https://ria.ru/20230524/arest-1873908609.html
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка

СК: в Якутске арестовали мужчину за развратные действия в отношении ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 мая — РИА Новости. В Якутске задержали мужчину 1980 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка, сообщило управление СК по региону.
«

"По данным следствия, 5 мая 2023 года в помещении поста охраны, расположенного в одном из торговых центров города Якутска, мужчина с использованием сети Интернет совершил видеозвонок малолетнему ребенку 2015 года рождения и совершил иные действия сексуального характера", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в полицию обратились родные ребенка. По решению суда подозреваемого заключили под стражу.
Также следствие выясняет, совершал ли задержанный какие-либо еще преступления.
Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что в Якутске задержали 42-летнего мужчину, который во время стрима демонстрировал насильственные действия в отношении ребенка.
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ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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