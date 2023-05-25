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В краевой суд Приморья направили жалобу на арест депутата Алеко
В краевой суд Приморья направили жалобу на арест депутата Алеко - РИА Новости, 25.05.2023
В краевой суд Приморья направили жалобу на арест депутата Алеко
Жалоба на арест депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко, заключенной под стражу по делу о взяточничестве, направлена для рассмотрения в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T05:31
2023-05-25T05:31
2023-05-25T05:31
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Жалоба на арест депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко, заключенной под стражу по делу о взяточничестве, направлена для рассмотрения в Приморский краевой суд, рассказали РИА Новости в Ленинском районном суде Владивостока. Решением Ленинского районного суда Алеко 17 мая была заключена под стражу на месяц и 29 дней. Депутату предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере в бытность главой краевой филармонии. В региональном отделении партии "Единая Россия" сообщили, что членство Алеко приостановлено, а 20 июня будет решаться вопрос о ее исключении из руководящих органов ЕР. "Поступала жалоба (на арест Алеко - ред.), она направлена в Приморский краевой суд сегодня (в четверг) на рассмотрение", - сообщили в Ленинском районном суде. В краевой суд жалоба еще не поступала, уточнили РИА Новости в пресс-службе крайсуда. Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
https://ria.ru/20230524/delo-1873901901.html
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происшествия, приморский край, владивосток, приморский краевой суд, единая россия
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Приморский краевой суд, Единая Россия
В краевой суд Приморья направили жалобу на арест депутата Алеко
В краевой суд Приморья направили жалобу на арест депутата Алеко за взяточничество
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Жалоба на арест депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко, заключенной под стражу по делу о взяточничестве, направлена для рассмотрения в Приморский краевой суд, рассказали РИА Новости в Ленинском районном суде Владивостока.
Решением Ленинского районного суда Алеко 17 мая была заключена под стражу на месяц и 29 дней. Депутату предъявлены обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере в бытность главой краевой филармонии. В региональном отделении партии "Единая Россия
" сообщили, что членство Алеко приостановлено, а 20 июня будет решаться вопрос о ее исключении из руководящих органов ЕР.
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"Поступала жалоба (на арест Алеко - ред.), она направлена в Приморский краевой суд сегодня (в четверг) на рассмотрение", - сообщили в Ленинском районном суде.
В краевой суд жалоба еще не поступала, уточнили РИА Новости в пресс-службе крайсуда.
Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 год была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда она избралась в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
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