https://ria.ru/20230525/alyansy-1874124483.html

Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы

Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы - РИА Новости, 25.05.2023

Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы

Президент РФ Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать технологические альянсы с... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:58

2023-05-25T15:58

2023-05-25T15:58

технологии

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать технологические альянсы с привлечением третьих стран. По его словам, сейчас востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики, по достижению подлинной технологической самодостаточности. "В практическом плане предложил бы согласовать и реализовать единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, которые позволяли бы нашим странам не зависеть по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний. Тем более, если мы встречаем определенные тенденции к ограничению сотрудничества с рядом стран в этих отраслях. В этом же контексте можно было бы подумать над созданием Евразийских технологических альянсов с подключением заинтересованных партнеров из третьих стран", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он отметил, что целью таких альянсов могла бы стать организация на территории государств новых наукоемких высокотехнологичных производств.

https://ria.ru/20230525/putin-1874122988.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз