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Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы - РИА Новости, 25.05.2023
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15:58 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/alyansy-1874124483.html
Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы
Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы
Президент РФ Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать технологические альянсы с... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:58
2023-05-25T15:58
технологии
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать технологические альянсы с привлечением третьих стран. По его словам, сейчас востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики, по достижению подлинной технологической самодостаточности. "В практическом плане предложил бы согласовать и реализовать единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, которые позволяли бы нашим странам не зависеть по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний. Тем более, если мы встречаем определенные тенденции к ограничению сотрудничества с рядом стран в этих отраслях. В этом же контексте можно было бы подумать над созданием Евразийских технологических альянсов с подключением заинтересованных партнеров из третьих стран", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он отметил, что целью таких альянсов могла бы стать организация на территории государств новых наукоемких высокотехнологичных производств.
https://ria.ru/20230525/putin-1874122988.html
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технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Технологии, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы

Путин призвал участников саммита ЕАЭС создать технологические альянсы с третьими странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил участникам саммита ЕАЭС выработать единые приоритеты по технологическому развитию и создать технологические альянсы с привлечением третьих стран.
По его словам, сейчас востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики, по достижению подлинной технологической самодостаточности.
«
"В практическом плане предложил бы согласовать и реализовать единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, которые позволяли бы нашим странам не зависеть по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний. Тем более, если мы встречаем определенные тенденции к ограничению сотрудничества с рядом стран в этих отраслях. В этом же контексте можно было бы подумать над созданием Евразийских технологических альянсов с подключением заинтересованных партнеров из третьих стран", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он отметил, что целью таких альянсов могла бы стать организация на территории государств новых наукоемких высокотехнологичных производств.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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