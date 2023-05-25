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Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 25.05.2023
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16:30 25.05.2023 (обновлено: 16:44 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/aliev-1874134239.html
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 25.05.2023
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана
Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил в четверг... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:30
2023-05-25T16:44
ильхам алиев
армения
азербайджан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил в четверг азербайджанский президент Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе."Сотрудничество Азербайджана со странами-членами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Армении на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трёхсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана", - отметил глава азербайджанского государства.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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ильхам алиев, армения, азербайджан, евразийский экономический союз
Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан, Евразийский экономический союз
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил в четверг азербайджанский президент Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Сотрудничество Азербайджана со странами-членами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Армении на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трёхсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана", - отметил глава азербайджанского государства.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Ильхам АлиевАрменияАзербайджанЕвразийский экономический союз
 
 
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