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Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 25.05.2023
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана
Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил в четверг... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:30
2023-05-25T16:30
2023-05-25T16:44
ильхам алиев
армения
азербайджан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил в четверг азербайджанский президент Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе."Сотрудничество Азербайджана со странами-членами ЕАЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Армении на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трёхсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана", - отметил глава азербайджанского государства.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, армения, азербайджан, евразийский экономический союз
Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан, Евразийский экономический союз
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана
Президент Азербайджана Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана