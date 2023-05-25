https://ria.ru/20230525/aliev-1874001809.html

Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном

Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном - РИА Новости, 25.05.2023

Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:28

2023-05-25T09:28

2023-05-25T09:43

ильхам алиев

россия

азербайджан

армения

никол пашинян

владимир путин

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БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, передает госагентство АзерТадж."Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию. В московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

россия

азербайджан

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ильхам алиев, россия, азербайджан, армения, никол пашинян, владимир путин