https://ria.ru/20230525/aliev-1874001809.html
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном - РИА Новости, 25.05.2023
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:28
2023-05-25T09:28
2023-05-25T09:43
ильхам алиев
россия
азербайджан
армения
никол пашинян
владимир путин
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БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, передает госагентство АзерТадж."Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию. В московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, россия, азербайджан, армения, никол пашинян, владимир путин
Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном
Президент Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву на встречу с Пашиняном