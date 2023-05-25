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Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном - РИА Новости, 25.05.2023
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09:28 25.05.2023 (обновлено: 09:43 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/aliev-1874001809.html
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном - РИА Новости, 25.05.2023
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:28
2023-05-25T09:43
ильхам алиев
россия
азербайджан
армения
никол пашинян
владимир путин
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БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, передает госагентство АзерТадж."Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию. В московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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ильхам алиев, россия, азербайджан, армения, никол пашинян, владимир путин
Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин
Алиев прибыл в Москву на встречу с Пашиняном

Президент Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву на встречу с Пашиняном

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном, передает госагентство АзерТадж.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию. В московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи глав РФ, Азербайджана и Армении 25 мая говорил, что Пашинян и Алиев на нынешней неделе могут посетить Москву, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Ильхам АлиевРоссияАзербайджанАрменияНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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