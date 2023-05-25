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Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство - РИА Новости, 25.05.2023
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15:23 25.05.2023 (обновлено: 15:36 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство - РИА Новости, 25.05.2023
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:23
2023-05-25T15:36
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕАЭС."Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
https://ria.ru/20230525/putin-1874115030.html
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евразийский экономический союз, россия, владимир путин, экономика
Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета
 Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕАЭС.
"Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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