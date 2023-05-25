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Патрушев: Африка надеется, что Россия поможет ей не зависеть от Запада - РИА Новости, 25.05.2023
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17:45 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/afrika-1874155787.html
Патрушев: Африка надеется, что Россия поможет ей не зависеть от Запада
Патрушев: Африка надеется, что Россия поможет ей не зависеть от Запада - РИА Новости, 25.05.2023
Патрушев: Африка надеется, что Россия поможет ей не зависеть от Запада
Страны Африки надеются, что Россия поможет им встать на ноги, чтобы они не были зависимы от Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:45
2023-05-25T17:45
россия
африка
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Африки надеются, что Россия поможет им встать на ноги, чтобы они не были зависимы от Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам прошедшей в Подмосковье международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ. По словам Патрушева, коллеги из африканских стран ему рассказали, что США и ряд стран Запада пытались отговорить их ехать в Россию на нынешнюю встречу и на саммит "Россия-Африка". "И многие из них сказали примерно такой посыл: "Они (западники) до сих пор к нам так относятся (как к своим колониям), это для нас оскорбительно, и мы надеемся на то, что нам Россия поможет окончательно встать на ноги, чтобы не быть зависимыми от Запада", - сказал Патрушев. "Сорок четыре (африканские) страны (приехали на встречу). Мы с ними со всеми встретились. Они чувствуют потребность, чтобы им оказали помощь в вопросах обеспечения обороны, безопасности, независимости, чтобы оградили их от цветных революций, которые устраиваются по всему миру", - отметил секретарь Совбеза РФ. "И, конечно, чтобы оказали помощь в социально-экономическом развитии", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862782710.html
https://ria.ru/20230503/afrika-1873594380.html
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россия, африка, николай патрушев, в мире
Россия, Африка, Николай Патрушев, В мире
Патрушев: Африка надеется, что Россия поможет ей не зависеть от Запада

Патрушев: страны Африки надеются, что Россия поможет им стать независимыми от Запада

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Африки надеются, что Россия поможет им встать на ноги, чтобы они не были зависимы от Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам прошедшей в Подмосковье международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
По словам Патрушева, коллеги из африканских стран ему рассказали, что США и ряд стран Запада пытались отговорить их ехать в Россию на нынешнюю встречу и на саммит "Россия-Африка".
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"И многие из них сказали примерно такой посыл: "Они (западники) до сих пор к нам так относятся (как к своим колониям), это для нас оскорбительно, и мы надеемся на то, что нам Россия поможет окончательно встать на ноги, чтобы не быть зависимыми от Запада", - сказал Патрушев.
"Сорок четыре (африканские) страны (приехали на встречу). Мы с ними со всеми встретились. Они чувствуют потребность, чтобы им оказали помощь в вопросах обеспечения обороны, безопасности, независимости, чтобы оградили их от цветных революций, которые устраиваются по всему миру", - отметил секретарь Совбеза РФ.
"И, конечно, чтобы оказали помощь в социально-экономическом развитии", - сказал Патрушев.
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РоссияАфрикаНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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