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США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023
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16:38 25.05.2023 (обновлено: 17:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/afrika-1874137241.html
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев
США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:38
2023-05-25T17:07
сша
россия
в мире
африка
николай патрушев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит "Россия-Африка", заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, в ходе прошедшей международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ он провел 42 встречи с коллегами из разных стран, "особенно из Африки"."С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия-Африка", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20230525/afrika-1874009973.html
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сша, россия, в мире, африка, николай патрушев
США, Россия, В мире, Африка, Николай Патрушев
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев

Патрушев: США пытались отговорить африканских делегатов от поездки на саммит в Россию

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит "Россия-Африка", заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, в ходе прошедшей международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ он провел 42 встречи с коллегами из разных стран, "особенно из Африки".
"С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия-Африка", - сказал Патрушев.
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Вчера, 09:51
 
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