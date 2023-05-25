https://ria.ru/20230525/afrika-1874137241.html

США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев

США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023

США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев

США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:38

2023-05-25T16:38

2023-05-25T17:07

сша

россия

в мире

африка

николай патрушев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит "Россия-Африка", заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, в ходе прошедшей международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ он провел 42 встречи с коллегами из разных стран, "особенно из Африки"."С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия-Африка", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20230525/afrika-1874009973.html

сша

россия

африка

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, африка, николай патрушев