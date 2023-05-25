https://ria.ru/20230525/afrika-1874137241.html
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев
США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:38
2023-05-25T16:38
2023-05-25T17:07
сша
россия
в мире
африка
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит "Россия-Африка", заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, в ходе прошедшей международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ он провел 42 встречи с коллегами из разных стран, "особенно из Африки"."С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия-Африка", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20230525/afrika-1874009973.html
сша
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, африка, николай патрушев
США, Россия, В мире, Африка, Николай Патрушев
США отговаривали африканских делегатов от поездки в Россию, заявил Патрушев
Патрушев: США пытались отговорить африканских делегатов от поездки на саммит в Россию
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит "Россия-Африка", заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, в ходе прошедшей международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ он провел 42 встречи с коллегами из разных стран, "особенно из Африки".
"С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит "Россия-Африка", - сказал Патрушев.
Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке