https://ria.ru/20230525/afrika-1874009973.html
Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке
Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке - РИА Новости, 25.05.2023
Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке
России следует расширять свое присутствие в Африке, создавать продовольственные склады, транспортно-логистические коридоры, инвестировать в строительство... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:51
2023-05-25T09:51
2023-05-25T09:51
экономика
африка
россия
высшая школа экономики (вшэ)
политика
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. России следует расширять свое присутствие в Африке, создавать продовольственные склады, транспортно-логистические коридоры, инвестировать в строительство железных и автомобильных дорог, портов, в сельское хозяйство, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Инвестиции российских компаний в Африке должны быть направлены на закрепление за российскими экспортерами долгосрочных рыночных ниш и на расширение присутствия на тех рынках, куда российские товары уже поставляются", - сказал он. Приоритетными направлениями, по мнению эксперта, должны стать создание системы продовольственных складов, создание транспортно-логистических коридоров, инфраструктура сбыта (распределительные центры, АЗС, мукомольные комплексы и так далее), подготовка африканских кадров. Выгодно, по его словам, "инвестировать также в строительство портов, железных и автомобильных дорог, востребованы и услуги дата-центров, финансовые, логистические сервисы, интернет-магазины, не говоря уже про сельское хозяйство". "В Африке находится 60% мировых невозделываемых пахотных земель. Кроме того, если повысить продуктивность сельского хозяйства, то страны континента смогут производить в 2-3 раза больше зерновых, плодовых и овощных культур, продуктов животноводства", - заметил Свиридов. "По состоянию на 2018 год Африке требуется не менее 127 миллиардов долларов ежегодных инвестиций для модернизации энергетических, водных и транспортных сетей, водопровода и канализации", - подчеркнул эксперт. "К 2025 году эта цифра вырастет более чем до 200 миллиардов долларов, а с учетом потребностей устойчивого развития – до 300 миллиардов долларов и более", - добавил он. Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, африка, россия, высшая школа экономики (вшэ), политика
Экономика, Африка, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Политика
Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке
Свиридов: России надо строить в Африке дороги, порты, инвестировать в сельское хозяйство
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. России следует расширять свое присутствие в Африке, создавать продовольственные склады, транспортно-логистические коридоры, инвестировать в строительство железных и автомобильных дорог, портов, в сельское хозяйство, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.
"Инвестиции российских компаний в Африке должны быть направлены на закрепление за российскими экспортерами долгосрочных рыночных ниш и на расширение присутствия на тех рынках, куда российские товары уже поставляются", - сказал он.
Приоритетными направлениями, по мнению эксперта, должны стать создание системы продовольственных складов, создание транспортно-логистических коридоров, инфраструктура сбыта (распределительные центры, АЗС, мукомольные комплексы и так далее), подготовка африканских кадров.
Выгодно, по его словам, "инвестировать также в строительство портов, железных и автомобильных дорог, востребованы и услуги дата-центров, финансовые, логистические сервисы, интернет-магазины, не говоря уже про сельское хозяйство".
"В Африке находится 60% мировых невозделываемых пахотных земель. Кроме того, если повысить продуктивность сельского хозяйства, то страны континента смогут производить в 2-3 раза больше зерновых, плодовых и овощных культур, продуктов животноводства", - заметил Свиридов.
"По состоянию на 2018 год Африке требуется не менее 127 миллиардов долларов ежегодных инвестиций для модернизации энергетических, водных и транспортных сетей, водопровода и канализации", - подчеркнул эксперт.
"К 2025 году эта цифра вырастет более чем до 200 миллиардов долларов, а с учетом потребностей устойчивого развития – до 300 миллиардов долларов и более", - добавил он.
Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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