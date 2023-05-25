https://ria.ru/20230525/afrika-1874009973.html

Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке

Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке - РИА Новости, 25.05.2023

Эксперт призвал расширять присутствие России в Африке

России следует расширять свое присутствие в Африке, создавать продовольственные склады, транспортно-логистические коридоры, инвестировать в строительство... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:51

2023-05-25T09:51

2023-05-25T09:51

экономика

африка

россия

высшая школа экономики (вшэ)

политика

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. России следует расширять свое присутствие в Африке, создавать продовольственные склады, транспортно-логистические коридоры, инвестировать в строительство железных и автомобильных дорог, портов, в сельское хозяйство, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. "Инвестиции российских компаний в Африке должны быть направлены на закрепление за российскими экспортерами долгосрочных рыночных ниш и на расширение присутствия на тех рынках, куда российские товары уже поставляются", - сказал он. Приоритетными направлениями, по мнению эксперта, должны стать создание системы продовольственных складов, создание транспортно-логистических коридоров, инфраструктура сбыта (распределительные центры, АЗС, мукомольные комплексы и так далее), подготовка африканских кадров. Выгодно, по его словам, "инвестировать также в строительство портов, железных и автомобильных дорог, востребованы и услуги дата-центров, финансовые, логистические сервисы, интернет-магазины, не говоря уже про сельское хозяйство". "В Африке находится 60% мировых невозделываемых пахотных земель. Кроме того, если повысить продуктивность сельского хозяйства, то страны континента смогут производить в 2-3 раза больше зерновых, плодовых и овощных культур, продуктов животноводства", - заметил Свиридов. "По состоянию на 2018 год Африке требуется не менее 127 миллиардов долларов ежегодных инвестиций для модернизации энергетических, водных и транспортных сетей, водопровода и канализации", - подчеркнул эксперт. "К 2025 году эта цифра вырастет более чем до 200 миллиардов долларов, а с учетом потребностей устойчивого развития – до 300 миллиардов долларов и более", - добавил он. Во всем мире и на Африканском континенте 25 мая традиционно отмечается День Африки. Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 26-29 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230525/sammit-1874000050.html

африка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, африка, россия, высшая школа экономики (вшэ), политика