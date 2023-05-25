https://ria.ru/20230525/abushaev-1874039533.html

Мэра Большого Камня, уехавшего в зону СВО, вновь решили не арестовывать

Мэра Большого Камня, уехавшего в зону СВО, вновь решили не арестовывать - РИА Новости, 25.05.2023

Мэра Большого Камня, уехавшего в зону СВО, вновь решили не арестовывать

Приморский краевой суд вопреки апелляции прокурора оставил в силе решение не заключать под стражу главу Большого Камня Рустяма Абушаева, который на фоне... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:27

2023-05-25T11:27

2023-05-25T11:27

происшествия

большой камень

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Приморский краевой суд вопреки апелляции прокурора оставил в силе решение не заключать под стражу главу Большого Камня Рустяма Абушаева, который на фоне уголовного дела, вероятно, уехал воевать в зону специальной военной операции. В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона РИА Новости подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. В телеграм-канале краевой прокуратуры отмечалось, что обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Позже Абушаев был заочно заключен под стражу Фрунзенским районным судом Владивостока по ходатайству следователей. В конце апреля Приморский краевой суд отменил постановление об аресте ввиду нарушений уголовно-процессуальных норм. При повторном избрании меры пресечения в начале мая Фрунзенский районный суд отказал следствию в заключении Абушаева под стражу. "Прокурор с постановлением суда не согласился и просил в апелляционном представлении все-таки суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляция (Приморский краевой суд) согласилась с выводами суда первой инстанции (Фрунзенского районного суда)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе крайсуда. Постановление Фрунзенского районного суда об отказе в аресте Абушаева, оставленное без изменения, вступило в силу, следует из сообщения в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморья. В апреле глава Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, в своем телеграм-канале сообщил, что участвует в специальной военной операции. По словам Абушаева, он давно решил поступить на военную службу. В администрации Большого Камня агентству уточнили, что мэр находится в отпуске и в отставку не подавал. Командир приморского добровольческого отряда "Тигр" подтвердил РИА Новости, что Абушаев служит у него, и предположил, что чиновник хорошо себя проявит. РИА Новости пока не располагает комментариями Тихоокеанского флота РФ, к которому относится 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, включающая отряд "Тигр".

https://ria.ru/20230418/artisty-1866056872.html

https://ria.ru/20230421/sokol-1866854392.html

большой камень

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, большой камень, приморский край