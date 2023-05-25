https://ria.ru/20230525/abiturient-1873847564.html

Мощный старт. Абитуриентам рассказали, как выбрать вуз

Мощный старт. Абитуриентам рассказали, как выбрать вуз - РИА Новости, 25.05.2023

Мощный старт. Абитуриентам рассказали, как выбрать вуз

Почему стоит выбирать многопрофильные университеты, какие образовательные траектории доступны абитуриентам в этом году, какую инфраструктуру и уникальные... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:00

2023-05-25T09:00

2023-05-25T09:00

общество

россия

калининград

узбекистан

виктор кокшаров

балтийский федеральный университет

уральский федеральный университет

тюменский государственный университет

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почему стоит выбирать многопрофильные университеты, какие образовательные траектории доступны абитуриентам в этом году, какую инфраструктуру и уникальные программы предлагают вузы и будут ли в России учиться студенты из других стран, рассказали ректоры ведущих федеральных и классических университетов.Цифра и не толькоСегодня вузы предлагают проектно-ориентированные программы обучения. Совместно с индустриальными партнерами создаются группы, в которых студенты могут получать навыки решения прикладных задач и в дальнейшем имеют возможность трудоустройства на профильные предприятия, рассказал ректор Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров.Самыми актуальными направлениями подготовки остаются те, которые связаны с цифровыми компетенциями, отметил он.По словам Кокшарова, в УрФУ в этом году открывается новая программа магистратуры "Цифровая гуманитаристика" – направление, которое находится на стыке гуманитарного знания и IT. Также стартуют новые программы "Фармация" и "Техносферная безопасность", специализированные программы в области юриспруденции."Мир профессий быстро меняется, поэтому мы говорим не о профессиях, а о компетенциях, которые должен освоить человек".Он подчеркнул, что в ТюмГУ открыта новая программа "Математическая биология", которая будет готовить специалистов на стыке этих двух научных областей. Активно развиваются новые программы в Школе права. Выпускники новых программ будут решать вопросы правового регулирования цифровых технологий, биоэтики и других новых областей.Ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев отметил, что самыми востребованными в их университете остаются инженерные специальности и программы, связанные с информационными технологиями. Но уникальное направление для вуза – это подготовка рестораторов.В БФУ им. Иммануила Канта этом году тоже открываются новые программы подготовки: по стоматологии, анализу данных. А совместно с Третьяковской галереей будет открыто направление подготовки кураторов и продюсирования музейных проектов, сообщил ректор вуза Александр Федоров.Ледоколом по санкциямКак рассказала ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (САФУ) Елена Кудряшова, в их вузе существует целый ряд специализированных арктических программ, которые подготовят будущее поколение для северных исследований.По ее словам, в университете также стартовали проекты, решающие актуальные вопросы производства кормов, маточного стада рыб и изучения болезней морских обитателей, что особенно важно в условиях санкций.Важным движением в этом направлении является развитие химических специальностей, программ, связанных с зеленой энергетикой, прикладной физикой наукоемких производств, искусственного интеллекта, медицины, биоинженерии и биоинформатики, чем активно занимаются в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.В свою очередь ректор СФУ Максим Румянцев отметил важную роль федеральных университетов в развитии региональных экономик. "Наш университет с этой целью и создавался: быть определенным образом форпостом геостратегическим для решения индустриальных задач, разворачивающихся в Сибири. Так и произошло. Мы сегодня фактически удерживаем очень тесную связь с крупнейшими компаниями, которые присутствуют на территории".Жить не тужитьКампус – это не только удобные общежития и современные аудитории, это целая система для обучения, научной деятельности и всестороннего развития студентов, считают эксперты."Университет – это среда, где формируются университетские люди… Университет предлагает уникальное средовое решение для развития человека".Он рассказал, что сейчас БФУ строит новый кампус, а на это время обеспечивает финансовую поддержку для размещения студентов на территории университета и города Калининграда.Созданием современных студенческих городков занимаются и другие университеты страны."Мы строим современный кампус "Арктическая звезда", и в этот процесс самым активным образом вовлечены студенты, молодежь. Потому что очень важно знать: а чего на самом деле они от него ожидают. Кампус – это не только комфортные условия, это принципиально новое построение образовательного процесса".Она добавила, что на базе университета действует один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня "Российская Арктика". В сетевую структуру вовлечены 5 субъектов РФ, порядка 40 промышленных предприятий, образовательные и научные организации. И все студенты с 1-го курса вовлечены в разные проекты НОЦа.Вы в центр идете учиться, служитьВопросы подготовки офицеров запаса остаются актуальными во все времена. В России на смену военным кафедрам, обеспечивающим стратегические кадры резервами, пришли учебные военные центры в университетах.Ректор БФУ им. Канта подчеркнул, что подготовка в учебных военных центрах добровольная, прием проходит на конкурсной основе. Центры становятся местом концентрации патриотически настроенной молодежи."Они развиваются, ведут подготовку для офицеров запаса и кадровых офицеров, сержантов и рядовых по широкому спектру военно-учетных специальностей".Важность развития этого направления очень высока, считает ректор САФУ, где военный центр был создан еще в 2020 году. Там под эти цели выделен отдельный кампус.Все так же привлекательныНепростая международная обстановка не помешает открыть российским вузам двери для иностранных абитуриентов, считает ректор ТюмГУ Иван Романчук. Он отметил, что люди из разных стран все так же хотят изучать русский язык и культуру. А для стран СНГ Россия по-прежнему является лидером в качественном образовании.Виктор Кокшаров поделился, что сейчас в УрФУ обучается 4,6 тыс. иностранцев из 100 стран мира. В этом году иностранных абитуриентов 1771, это на 15% в больше, чем в 2021 году."Российские вузы не только не потеряли, но скорее приобрели за последние два года число иностранных студентов", – согласился ректор БФУ им. Канта.Александр Федоров отметил, что в этом году произошли радикальные обновления программ с партнерами в Узбекистане и Китае, расширяются возможности для индийских студентов."Наше образование очень интересное и имеет глубокие корни. И многие годы оставалось и, я думаю, будет оставаться одним из лучших в мире", – заключил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

https://ria.ru/20230523/ucheba-1873747697.html

https://na.ria.ru/20230516/priem-1872108337.html

https://na.ria.ru/20211026/bfu_kampus-1756157048.html

https://ria.ru/20221208/arkhangelsk-1837263106.html

https://ria.ru/20230216/studenty-1852433843.html

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общество, россия, калининград, узбекистан, виктор кокшаров, балтийский федеральный университет, уральский федеральный университет, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента