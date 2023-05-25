https://ria.ru/20230525/abba-1874036045.html

Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024

Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024 - РИА Новости, 25.05.2023

Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024

Участники легендарной шведской группы ABBA отказались от выступления на Евровидении-2024 в честь 50-летия их победы в конкурсе, сообщает The Guardian. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:27

2023-05-25T12:27

2023-05-25T12:27

шоубиз

abba

швеция

евровидение

знаменитости

музыка

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756681058_0:260:2971:1931_1920x0_80_0_0_1f1a1e36e48346ae2e52fa472bd11d95.jpg

МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Участники легендарной шведской группы ABBA отказались от выступления на Евровидении-2024 в честь 50-летия их победы в конкурсе, сообщает The Guardian."Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет", – рассказал музыкант Бенни Андерссон. Другой участник коллектива Бьорн Ульвеус отметил, что ABBA может отметить 50-летие своего триумфа, не посещая фестиваль. Артисты не назвали точную причину своего отказа выходить на сцену международного конкурса в родной Швеции.Группа ABBA обрела популярность в 1974-м после победы на Евровидении в Великобритании. Музыканты тогда исполнили песню Waterloo. По правилам в следующем году конкурс должен пройти Швеции, так как в этом году первое место на Евровидении-2023 заняла представительница этой страны певица Loreen.

https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871619636.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

abba, швеция, евровидение, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса