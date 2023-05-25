https://ria.ru/20230525/abba-1874036045.html
Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024
Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024 - РИА Новости, 25.05.2023
Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024
Участники легендарной шведской группы ABBA отказались от выступления на Евровидении-2024 в честь 50-летия их победы в конкурсе, сообщает The Guardian. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:27
2023-05-25T12:27
2023-05-25T12:27
шоубиз
abba
швеция
евровидение
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756681058_0:260:2971:1931_1920x0_80_0_0_1f1a1e36e48346ae2e52fa472bd11d95.jpg
МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Участники легендарной шведской группы ABBA отказались от выступления на Евровидении-2024 в честь 50-летия их победы в конкурсе, сообщает The Guardian."Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет", – рассказал музыкант Бенни Андерссон. Другой участник коллектива Бьорн Ульвеус отметил, что ABBA может отметить 50-летие своего триумфа, не посещая фестиваль. Артисты не назвали точную причину своего отказа выходить на сцену международного конкурса в родной Швеции.Группа ABBA обрела популярность в 1974-м после победы на Евровидении в Великобритании. Музыканты тогда исполнили песню Waterloo. По правилам в следующем году конкурс должен пройти Швеции, так как в этом году первое место на Евровидении-2023 заняла представительница этой страны певица Loreen.
https://ria.ru/20230514/evrovidenie-1871619636.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756681058_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b3af4b84c205ff769a5ce4bbbd839e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
abba, швеция, евровидение, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, ABBA, Швеция, Евровидение, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Участники ABBA отказались выступать на Евровидении-2024
Участник ABBA Бенни Андерссон заявил, что группа не хочет выступать на Евровидении-2024
МОСКВА, 25 май – РИА Новости.
Участники легендарной шведской группы ABBA отказались от выступления на Евровидении-2024 в честь 50-летия их победы в конкурсе, сообщает
The Guardian.
«
"Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" – это значит "нет", – рассказал музыкант Бенни Андерссон.
Другой участник коллектива Бьорн Ульвеус отметил, что ABBA может отметить 50-летие своего триумфа, не посещая фестиваль.
Артисты не назвали точную причину своего отказа выходить на сцену международного конкурса в родной Швеции.
Группа ABBA обрела популярность в 1974-м после победы на Евровидении в Великобритании. Музыканты тогда исполнили песню Waterloo.
По правилам в следующем году конкурс должен пройти Швеции, так как в этом году первое место на Евровидении-2023 заняла представительница этой страны певица Loreen.
Победительницу Евровидения обвинили в плагиате