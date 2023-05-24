Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 24.05.2023 (обновлено: 09:17 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zst-1873764954.html
Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 24.05.2023
Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Россия надеется на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T06:22
2023-05-24T09:17
экономика
россия
иран
москва
алексей оверчук
алексей дедов
евразийский экономический союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия надеется на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук. &quot;Мы рассчитываем, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран будет подписано до конца года. Это комплексный документ, который заменит временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, действующее сейчас&quot;, — сказал он.В начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что переговоры по соглашению находятся на завершающей стадии. Он отметил, что создание зоны свободной торговли приведет к расширению ассортимента товаров на отечественном рынке, в частности бытовой техники.На тот момент, по словам посла, стороны согласовали большинство вопросов, но проблема взаимного доступа на рынок некоторых категорий аграрной продукции оставалась нерешенной.
https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html
россия
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_99672edff7a37414b943bfd2309ca11a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран, москва, алексей оверчук, алексей дедов, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Россия, Иран, Москва, Алексей Оверчук, Алексей Дедов, Евразийский экономический союз, В мире
Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Оверчук: Россия надеется, что соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном подпишут до конца года

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия надеется на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук.
«

"Мы рассчитываем, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран будет подписано до конца года. Это комплексный документ, который заменит временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, действующее сейчас", — сказал он.

В начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что переговоры по соглашению находятся на завершающей стадии. Он отметил, что создание зоны свободной торговли приведет к расширению ассортимента товаров на отечественном рынке, в частности бытовой техники.
На тот момент, по словам посла, стороны согласовали большинство вопросов, но проблема взаимного доступа на рынок некоторых категорий аграрной продукции оставалась нерешенной.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС
23 марта, 13:11
 
ЭкономикаРоссияИранМоскваАлексей ОверчукАлексей ДедовЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала