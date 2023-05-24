https://ria.ru/20230524/zst-1873764954.html

Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном - РИА Новости, 24.05.2023

Россия надеется на скорое подписание соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Россия надеется на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T06:22

2023-05-24T06:22

2023-05-24T09:17

экономика

россия

иран

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алексей оверчук

алексей дедов

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия надеется на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном, заявил РИА Новости вице-премьер Алексей Оверчук. "Мы рассчитываем, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран будет подписано до конца года. Это комплексный документ, который заменит временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, действующее сейчас", — сказал он.В начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что переговоры по соглашению находятся на завершающей стадии. Он отметил, что создание зоны свободной торговли приведет к расширению ассортимента товаров на отечественном рынке, в частности бытовой техники.На тот момент, по словам посла, стороны согласовали большинство вопросов, но проблема взаимного доступа на рынок некоторых категорий аграрной продукции оставалась нерешенной.

https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html

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экономика, россия, иран, москва, алексей оверчук, алексей дедов, евразийский экономический союз, в мире