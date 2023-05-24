https://ria.ru/20230524/zhivoder-1873924475.html
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят - РИА Новости, 24.05.2023
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят
Полицейские начали проверку "по факту гибели животных" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД после публикаций в Телеграме о... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:54
2023-05-24T17:54
2023-05-24T18:04
москва
происшествия
россия
животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873671800_0:43:2794:1615_1920x0_80_0_0_b59c1777b3bae16ebdf802dfe5b14c86.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейские начали проверку "по факту гибели животных" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД после публикаций в Телеграме о расправе над лисятами. Ранее в среду телеграм-канал Shot сообщил, что неизвестный мужчина в районе Теплого Стана в Москве застрелил двух лисят. Его ищут. По данным канала Mash, от рук злоумышленника погибли трое животных. "По факту гибели животных проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы, не приводя подробностей. Информированный источник подтвердил агентству, что проверка касается инцидента с гибелью лисят, но другие детали также уточнить не смог.
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873671800_73:0:2633:1920_1920x0_80_0_0_eb0034a14654752436e71498f9f6bd6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Россия, Животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят
Полиция начала проверку после сообщений о гибели двух лисят на юго-западе Москвы