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На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят - РИА Новости, 24.05.2023
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17:54 24.05.2023 (обновлено: 18:04 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zhivoder-1873924475.html
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят - РИА Новости, 24.05.2023
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят
Полицейские начали проверку "по факту гибели животных" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД после публикаций в Телеграме о... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:54
2023-05-24T18:04
москва
происшествия
россия
животные
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейские начали проверку "по факту гибели животных" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД после публикаций в Телеграме о расправе над лисятами. Ранее в среду телеграм-канал Shot сообщил, что неизвестный мужчина в районе Теплого Стана в Москве застрелил двух лисят. Его ищут. По данным канала Mash, от рук злоумышленника погибли трое животных. "По факту гибели животных проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы, не приводя подробностей. Информированный источник подтвердил агентству, что проверка касается инцидента с гибелью лисят, но другие детали также уточнить не смог.
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
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москва, происшествия, россия, животные, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Россия, Животные, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юго-западе Москвы мужчина застрелил двух лисят

Полиция начала проверку после сообщений о гибели двух лисят на юго-западе Москвы

© iStock.com / BirdImagesЛисята
Лисята - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / BirdImages
Лисята. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейские начали проверку "по факту гибели животных" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД после публикаций в Телеграме о расправе над лисятами.
Ранее в среду телеграм-канал Shot сообщил, что неизвестный мужчина в районе Теплого Стана в Москве застрелил двух лисят. Его ищут. По данным канала Mash, от рук злоумышленника погибли трое животных.
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"По факту гибели животных проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы, не приводя подробностей.
Информированный источник подтвердил агентству, что проверка касается инцидента с гибелью лисят, но другие детали также уточнить не смог.
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