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Суд отказался взыскать с "Яндекса" 3,4 миллиона рублей за образ "Ждуна" - РИА Новости, 24.05.2023
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17:45 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/zhdun-1873920276.html
Суд отказался взыскать с "Яндекса" 3,4 миллиона рублей за образ "Ждуна"
Суд отказался взыскать с "Яндекса" 3,4 миллиона рублей за образ "Ждуна" - РИА Новости, 24.05.2023
Суд отказался взыскать с "Яндекса" 3,4 миллиона рублей за образ "Ждуна"
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на образ "Ждуна", требовавшего взыскать с "Яндекса" более 3,4 миллиона... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:45
2023-05-24T17:45
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на образ "Ждуна", требовавшего взыскать с "Яндекса" более 3,4 миллиона рублей компенсации за незаконное использование этого произведения, следует из опубликованного в среду решения суда. По мнению истца, "Яндекс" нарушил его права на произведение "путем розничного распространения через сеть интернет на сайте market.yandex.ru товаров "Ждун", говорится в судебном акте. Факт нарушения CD Land подтвердил актом нотариального осмотра сайта ответчика от 2021 года. Обоснование суммы иска в материалах суда не приводится. Суд первой инстанции, отказывая в иске, отметил, что "Яндекс" в данном случае выступает информационным посредником – он лишь предоставляет продавцам товаров возможность размещать информацию на платформе "Яндекс Маркет" для ведения ими предпринимательской деятельности. "Яндекс" как владелец маркетплейса не использует чужие результаты интеллектуальной деятельности, ответственность несут продавцы. При этом информационный посредник освобождается от ответственности, если он не знал и не мог знать о нарушении и после обращения правообладателя принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. В настоящее время поиск на "Яндекс Маркете" не выдает никаких результатов по запросу "Ждун". CD Land владеет исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантастическое существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя, без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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технологии, москва, яндекс, яндекс.маркет, происшествия, россия
Технологии, Москва, Яндекс, Яндекс.Маркет, Происшествия, Россия
Суд отказался взыскать с "Яндекса" 3,4 миллиона рублей за образ "Ждуна"

Суд отказался взыскать с "Яндекса" 3,4 миллиона рублей в пользу владельца прав на "Ждуна"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧеловек в костюме "Ждуна"
Человек в костюме Ждуна - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек в костюме "Ждуна". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на образ "Ждуна", требовавшего взыскать с "Яндекса" более 3,4 миллиона рублей компенсации за незаконное использование этого произведения, следует из опубликованного в среду решения суда.
По мнению истца, "Яндекс" нарушил его права на произведение "путем розничного распространения через сеть интернет на сайте market.yandex.ru товаров "Ждун", говорится в судебном акте.
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Факт нарушения CD Land подтвердил актом нотариального осмотра сайта ответчика от 2021 года. Обоснование суммы иска в материалах суда не приводится.
Суд первой инстанции, отказывая в иске, отметил, что "Яндекс" в данном случае выступает информационным посредником – он лишь предоставляет продавцам товаров возможность размещать информацию на платформе "Яндекс Маркет" для ведения ими предпринимательской деятельности.
"Яндекс" как владелец маркетплейса не использует чужие результаты интеллектуальной деятельности, ответственность несут продавцы. При этом информационный посредник освобождается от ответственности, если он не знал и не мог знать о нарушении и после обращения правообладателя принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.
В настоящее время поиск на "Яндекс Маркете" не выдает никаких результатов по запросу "Ждун".
CD Land владеет исключительными правами на произведение "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантастическое существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя, без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
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