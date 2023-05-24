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МИД выступил против расширения зерновой сделки - РИА Новости, 24.05.2023
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14:23 24.05.2023 (обновлено: 14:42 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zerno-1873867093.html
МИД выступил против расширения зерновой сделки
МИД выступил против расширения зерновой сделки - РИА Новости, 24.05.2023
МИД выступил против расширения зерновой сделки
О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:23
2023-05-24T14:42
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
украина
оон
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге."Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям, о которых вы сказали - перечня товаров и количество - речи быть не может", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, оон, зерновая сделка, в мире, мария захарова
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, Украина, ООН, Зерновая сделка, В мире, Мария Захарова
МИД выступил против расширения зерновой сделки

Захарова: о расширении списка товаров и портов по зерновой сделке речи быть не может

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге.
«
"Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям, о которых вы сказали - перечня товаров и количество - речи быть не может", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
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РоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияУкраинаООНЗерновая сделкаВ миреМария Захарова
 
 
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