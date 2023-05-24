https://ria.ru/20230524/zerno-1873867093.html
МИД выступил против расширения зерновой сделки
МИД выступил против расширения зерновой сделки - РИА Новости, 24.05.2023
МИД выступил против расширения зерновой сделки
О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:23
2023-05-24T14:23
2023-05-24T14:42
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
украина
оон
зерновая сделка
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге."Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям, о которых вы сказали - перечня товаров и количество - речи быть не может", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, оон, зерновая сделка, в мире, мария захарова
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Турция, Украина, ООН, Зерновая сделка, В мире, Мария Захарова
МИД выступил против расширения зерновой сделки
Захарова: о расширении списка товаров и портов по зерновой сделке речи быть не может