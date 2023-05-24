https://ria.ru/20230524/zerno-1873867093.html

МИД выступил против расширения зерновой сделки

МИД выступил против расширения зерновой сделки - РИА Новости, 24.05.2023

МИД выступил против расширения зерновой сделки

О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:23

2023-05-24T14:23

2023-05-24T14:42

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

украина

оон

зерновая сделка

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге."Российской стороной до других заинтересованных сторон неоднократно в ходе экспертных встреч доводилась позиция о том, что о расширении по этим двум категориям, о которых вы сказали - перечня товаров и количество - речи быть не может", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, украина, оон, зерновая сделка, в мире, мария захарова