https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873775235.html
СМИ: "подарок" Зеленскому поставил Британию в критическое положение
СМИ: "подарок" Зеленскому поставил Британию в критическое положение - РИА Новости, 24.05.2023
СМИ: "подарок" Зеленскому поставил Британию в критическое положение
У Великобритании заканчивается оружие для передачи Украине, заявил в интервью Daily Mail британский стратегический аналитик Говард Уилдон."Большую часть запасов РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T09:02
2023-05-24T09:02
2023-05-24T10:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У Великобритании заканчивается оружие для передачи Украине, заявил в интервью Daily Mail британский стратегический аналитик Говард Уилдон."Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы", — сказал он. Он напомнил о недавней передаче Киеву ракет Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии в 150 километров. При этом он предположил, что срок их годности уже истек. "Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать", — отметил эксперт. Он пришел к выводу, что Великобритания стала страной, которая в случае необходимости обороняться, будет заведомо истощена.
https://ria.ru/20230524/svo-1873663643.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, великобритания, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Киев
СМИ: "подарок" Зеленскому поставил Британию в критическое положение
Daily Mail: поставка Украине ракет Storm Shadows поставит Британию в критическое положение