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Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка
Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка - РИА Новости, 24.05.2023
Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Дагестана, в частности, завод "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли преодолеть последствия санкций и нарастить РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:55
2023-05-24T18:55
2023-05-24T18:59
экономика
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юрий чайка
скфо
кизляр
сергей меликов
республика дагестан
безопасность
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МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Дагестана, в частности, завод "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли преодолеть последствия санкций и нарастить объемы производства, заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Чайка в среду прибыл в Кизляр, где ознакомился с производством промышленного предприятия АО "Концерн "КЭМЗ", провел двустороннюю встречу с главой республики Сергеем Меликовым, а также провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса региона. На совещании было отмечено, что сегодня компании сталкиваются с повышением стоимости сырья и оборудования, ограничением поставок, снижением объема экспортных поставок, дефицитом специалистов. "Органы власти Дагестана под руководством Сергея Алимовича Меликова и во взаимодействии с директорами оборонных предприятий прилагают максимальные усилия для решения отмеченных сложностей. В результате принятых мер ряд предприятий, такие как "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли провести перенастройку, обеспечив рост объема производства на 26,4% и 21,1%, соответственно, увеличив долю продукции военного и специального назначения", – приводит слова Чайки пресс-служба главы Дагестана.
https://ria.ru/20230524/drg-1873844781.html
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экономика, россия, юрий чайка, скфо, кизляр, сергей меликов, республика дагестан, безопасность, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Юрий Чайка, СКФО, Кизляр, Сергей Меликов, Республика Дагестан, Безопасность, Санкции в отношении России
Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка
Полпред Чайка: оборонные заводы Дагестана в условиях санкций увеличили объем производства