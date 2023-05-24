https://ria.ru/20230524/zavody-1873941781.html

Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка

Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка - РИА Новости, 24.05.2023

Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Дагестана, в частности, завод "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли преодолеть последствия санкций и нарастить РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:55

2023-05-24T18:55

2023-05-24T18:59

экономика

россия

юрий чайка

скфо

кизляр

сергей меликов

республика дагестан

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750521952_0:166:3033:1872_1920x0_80_0_0_040ac3991fe5d2aeb6fb99d10c906f81.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Дагестана, в частности, завод "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли преодолеть последствия санкций и нарастить объемы производства, заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Чайка в среду прибыл в Кизляр, где ознакомился с производством промышленного предприятия АО "Концерн "КЭМЗ", провел двустороннюю встречу с главой республики Сергеем Меликовым, а также провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса региона. На совещании было отмечено, что сегодня компании сталкиваются с повышением стоимости сырья и оборудования, ограничением поставок, снижением объема экспортных поставок, дефицитом специалистов. "Органы власти Дагестана под руководством Сергея Алимовича Меликова и во взаимодействии с директорами оборонных предприятий прилагают максимальные усилия для решения отмеченных сложностей. В результате принятых мер ряд предприятий, такие как "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли провести перенастройку, обеспечив рост объема производства на 26,4% и 21,1%, соответственно, увеличив долю продукции военного и специального назначения", – приводит слова Чайки пресс-служба главы Дагестана.

https://ria.ru/20230524/drg-1873844781.html

https://ria.ru/20230524/korabl-1873904886.html

россия

скфо

кизляр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, юрий чайка, скфо, кизляр, сергей меликов, республика дагестан, безопасность, санкции в отношении россии