https://ria.ru/20230524/zapad-1873908936.html

Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией

Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией - РИА Новости, 24.05.2023

Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией

Западные оппоненты уговорами, посулами, шантажом пытаются свернуть сотрудничество других стран с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:13

2023-05-24T17:13

2023-05-24T17:29

в мире

россия

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Западные оппоненты уговорами, посулами, шантажом пытаются свернуть сотрудничество других стран с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом совершенно их не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", - сказал Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.Президент РФ отметил в этой связи, что "Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами"."И мы выполняем в полном объеме, хочу это подчеркнуть, в полном объеме выполняем и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза. Да и вообще наши договоренности мы выполняем в полном объеме", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир путин