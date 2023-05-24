https://ria.ru/20230524/zapad-1873908936.html
Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией
Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией - РИА Новости, 24.05.2023
Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией
Западные оппоненты уговорами, посулами, шантажом пытаются свернуть сотрудничество других стран с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:13
2023-05-24T17:13
2023-05-24T17:29
в мире
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Западные оппоненты уговорами, посулами, шантажом пытаются свернуть сотрудничество других стран с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом совершенно их не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", - сказал Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.Президент РФ отметил в этой связи, что "Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами"."И мы выполняем в полном объеме, хочу это подчеркнуть, в полном объеме выполняем и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза. Да и вообще наши договоренности мы выполняем в полном объеме", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир путин
В мире, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Путин
Путин: Запад пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией
Путин: Запад уговорами и шантажом пытается свернуть сотрудничество других стран с Россией