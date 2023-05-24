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Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников - РИА Новости, 24.05.2023
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10:36 24.05.2023 (обновлено: 10:40 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zapad-1873792098.html
Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников
Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников - РИА Новости, 24.05.2023
Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников
Западные страны во время саммита G7 показали, что рассматривают Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу, заявил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:36
2023-05-24T10:40
в мире
россия
китай
g7
сергей лавров
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Западные страны во время саммита G7 показали, что рассматривают Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите "группы семи", Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию", - сказал Лавров в ходе выступления на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20230524/patrushev-1873792844.html
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в мире, россия, китай, g7, сергей лавров
В мире, Россия, Китай, G7, Сергей Лавров
Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников

Лавров: Запад показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Западные страны во время саммита G7 показали, что рассматривают Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите "группы семи", Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию", - сказал Лавров в ходе выступления на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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В миреРоссияКитайG7Сергей Лавров
 
 
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