https://ria.ru/20230524/zakon-1873796645.html

Совфед одобрил закон о выборах в регионах с военным положением

Совфед одобрил закон о выборах в регионах с военным положением - РИА Новости, 24.05.2023

Совфед одобрил закон о выборах в регионах с военным положением

Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, регламентирующий проведение выборов и референдумов при военном положении в регионе. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:53

2023-05-24T10:53

2023-05-24T11:01

политика

россия

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в среду одобрили закон, регламентирующий проведение выборов и референдумов при военном положении в регионе. Выборы в военное положение Закон предусматривает, что при введении военного положения губернатор региона при военном положении в данном субъекте вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования предложить ЦИК РФ провести выборы или референдум на территории соответствующего субъекта. Данное решение будет приниматься ЦИК по итогам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ. В случае, если после назначения выборов, референдума, их подготовка и проведение на территории субъекта представляют опасность для граждан, выборы и референдум откладываются по решению ЦИК, о чем комиссия незамедлительно информирует президента РФ. При устранении обстоятельств, послуживших причиной для отложения выборов, кампания может быть возобновлена по решению ЦИК. Отмена открепительных удостоверений Законом исключаются положения, касающиеся голосования по открепительным удостоверениям. Эти изменения обусловлены развитием и востребованностью механизма "Мобильный избиратель", позволяющего голосовать на участках по месту фактического нахождения граждан. Запрет агитации на заблокированных сайтах Федеральным законом также конкретизируются нормы проведения агитации. Так, агитационные материалы не должны содержать в себе призывов к совершению экстремистских действий, а также не должны попадать под признаки экстремизма. Более того, недопустимо проведение кандидатами агитации с использованием информационных ресурсов, доступ к которым ограничен "Роскомнадзором". Участки за пределами регионов По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом. Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.

https://ria.ru/20230524/zakon-1873799114.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)