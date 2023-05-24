https://ria.ru/20230524/zadolzhennost-1873943947.html

В России снизилась суммарная задолженность по зарплате

В России снизилась суммарная задолженность по зарплате - РИА Новости, 24.05.2023

В России снизилась суммарная задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель снизилась на 53,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 мая составила 695,5 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:05

2023-05-24T19:05

2023-05-24T19:26

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель снизилась на 53,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 мая составила 695,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 мая 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 695,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 апреля 2023 года снизилась на 53,6 миллиона рублей (на 7,2%)", - говорится в сообщении. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,3 миллиона рублей (22,8%), в 2022 году - 259,5 миллиона рублей (37,3%), в 2021 году и ранее - 277,7 миллиона рублей (39,9%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 мая столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 47,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,9%; строительство - 9,6%; образование - 1,4%. В свою очередь, на добычу полезных ископаемых пришлось 7,8%; на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,7% работников; транспорт - 4%; научные исследования и разработки - 4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 0,8%.

https://ria.ru/20230517/zarplaty-1872406294.html

https://ria.ru/20230515/imuschestvo-1871865916.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)