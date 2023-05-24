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В России снизилась суммарная задолженность по зарплате - РИА Новости, 24.05.2023
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19:05 24.05.2023 (обновлено: 19:26 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zadolzhennost-1873943947.html
В России снизилась суммарная задолженность по зарплате
В России снизилась суммарная задолженность по зарплате - РИА Новости, 24.05.2023
В России снизилась суммарная задолженность по зарплате
Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель снизилась на 53,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 мая составила 695,5 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:05
2023-05-24T19:26
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель снизилась на 53,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 мая составила 695,5 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 мая 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 695,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 апреля 2023 года снизилась на 53,6 миллиона рублей (на 7,2%)", - говорится в сообщении. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,3 миллиона рублей (22,8%), в 2022 году - 259,5 миллиона рублей (37,3%), в 2021 году и ранее - 277,7 миллиона рублей (39,9%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 мая столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 47,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,9%; строительство - 9,6%; образование - 1,4%. В свою очередь, на добычу полезных ископаемых пришлось 7,8%; на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,7% работников; транспорт - 4%; научные исследования и разработки - 4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 0,8%.
https://ria.ru/20230517/zarplaty-1872406294.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России снизилась суммарная задолженность по зарплате

Росстат: суммарная задолженность по зарплате за апрель снизилась на 7,2 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в России за апрель снизилась на 53,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 мая составила 695,5 миллиона рублей, сообщил Росстат.
"На 1 мая 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 695,5 миллиона рублей и по сравнению с 1 апреля 2023 года снизилась на 53,6 миллиона рублей (на 7,2%)", - говорится в сообщении.
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Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,3 миллиона рублей (22,8%), в 2022 году - 259,5 миллиона рублей (37,3%), в 2021 году и ранее - 277,7 миллиона рублей (39,9%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 мая столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 47,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,9%; строительство - 9,6%; образование - 1,4%.
В свою очередь, на добычу полезных ископаемых пришлось 7,8%; на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,7% работников; транспорт - 4%; научные исследования и разработки - 4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 0,8%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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