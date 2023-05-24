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Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР - РИА Новости, 24.05.2023
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13:46 24.05.2023 (обновлено: 14:17 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/yuar-1873855765.html
Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР
Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР - РИА Новости, 24.05.2023
Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР
Риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой, заявил в среду... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:46
2023-05-24T14:17
россия
сша
юар
сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Просто это отражение укоренившейся в Вашингтоне привычки делать "замечания" тем, кто по каким-то причинам не устраивает в плане проведения независимой самостоятельной внешнеполитической линии американскую сторону", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме возможных поставок оружия России."Это как классная дама, которая страдает от собственных проблем каких-то, но вымещает свою внутреннюю неурядицу на людях, которые знают, что им нужно и как им двигаться вперёд", - добавил замминистра.Рябков отметил, что Россия завершает подготовку к встрече глав МИД БРИКС в Кейптауне (ЮАР), которая запланирована на 1-2 июня."Наш политический диалог с южноафриканской республикой и наши отношения, в том числе в материальной сфере, развиваются по восходящей. Я уверен, что так будет и дальше", - заключил высокопоставленный российский дипломат.Ранее СМИ цитировали посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. Американская сторона ссылалась на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
https://ria.ru/20230519/yuar-1872830205.html
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873625525.html
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сша
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россия, сша, юар, сергей рябков, брикс
Россия, США, ЮАР, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР

Рябков сравнил риторику США в адрес ЮАР по связям с Россией с поведением классной дамы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Просто это отражение укоренившейся в Вашингтоне привычки делать "замечания" тем, кто по каким-то причинам не устраивает в плане проведения независимой самостоятельной внешнеполитической линии американскую сторону", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме возможных поставок оружия России.
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"Это как классная дама, которая страдает от собственных проблем каких-то, но вымещает свою внутреннюю неурядицу на людях, которые знают, что им нужно и как им двигаться вперёд", - добавил замминистра.
Рябков отметил, что Россия завершает подготовку к встрече глав МИД БРИКС в Кейптауне (ЮАР), которая запланирована на 1-2 июня.
"Наш политический диалог с южноафриканской республикой и наши отношения, в том числе в материальной сфере, развиваются по восходящей. Я уверен, что так будет и дальше", - заключил высокопоставленный российский дипломат.
Ранее СМИ цитировали посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. Американская сторона ссылалась на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
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