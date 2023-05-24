https://ria.ru/20230524/yuar-1873855765.html

Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР

Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР - РИА Новости, 24.05.2023

Рябков высмеял риторику США в адрес ЮАР

Риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой, заявил в среду... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:46

2023-05-24T13:46

2023-05-24T14:17

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сша

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с РФ - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Просто это отражение укоренившейся в Вашингтоне привычки делать "замечания" тем, кто по каким-то причинам не устраивает в плане проведения независимой самостоятельной внешнеполитической линии американскую сторону", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме возможных поставок оружия России."Это как классная дама, которая страдает от собственных проблем каких-то, но вымещает свою внутреннюю неурядицу на людях, которые знают, что им нужно и как им двигаться вперёд", - добавил замминистра.Рябков отметил, что Россия завершает подготовку к встрече глав МИД БРИКС в Кейптауне (ЮАР), которая запланирована на 1-2 июня."Наш политический диалог с южноафриканской республикой и наши отношения, в том числе в материальной сфере, развиваются по восходящей. Я уверен, что так будет и дальше", - заключил высокопоставленный российский дипломат.Ранее СМИ цитировали посла США в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что республика якобы поставляет вооружения российской армии. Американская сторона ссылалась на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.

https://ria.ru/20230519/yuar-1872830205.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873625525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, юар, сергей рябков, брикс