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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 24.05.2023 (обновлено: 19:49 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vzryvy-1873952854.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы прогремели в в среду в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает в среду издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:44
2023-05-24T19:49
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
сумская область
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели в в среду в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает в среду издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Воздушную тревогу в регионе в среду не объявляли, более подробной информации о взрывах не приводится. Ранее в среду издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Сумской области Украины.
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украина
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украина, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Клименко.Тайм сообщило о взрывах в городе Купянск в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКупянск
Купянск
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Купянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Взрывы прогремели в в среду в городе Купянск Харьковской области Украины, сообщает в среду издание "Клименко.Тайм".
"Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Воздушную тревогу в регионе в среду не объявляли, более подробной информации о взрывах не приводится.
Ранее в среду издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Сумской области Украины.
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