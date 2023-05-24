https://ria.ru/20230524/vzryv-1873944089.html
В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек
В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек - РИА Новости, 24.05.2023
В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек
Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, женщина доставлена в медучреждение с ожогами, сообщил мэр краевой столицы Евгений... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T19:06
2023-05-24T19:06
2023-05-24T19:27
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873946283_0:95:1092:710_1920x0_80_0_0_5d0b125a60b0405fb9b26b889771414c.jpg
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, женщина доставлена в медучреждение с ожогами, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале. "Всё-таки есть одна пострадавшая женщина. Она направлена с ожогами в Краевую клиническую больницу №1", - написал Наумов. По данным краевого управления МЧС, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек. К тушению пожара привлекается группировка сил и средств РСЧС в количестве 123 человек и 36 единиц техники. В мэрии отмечают, что работа общественного транспорта в результате взрыва не нарушена. "Из-за хлопка газа порядке в здании по улице Клинической в вагоне, следующем по маршруту N 8, треснуло стекло. Ни пассажиры, ни наши сотрудники не пострадали. Поврежденный вагон своим ходом убыл в депо", - сообщили в "Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении" (МУП "КТТУ"). Краевая прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873946283_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_33b08fed06f44ce52fb220f643df1423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек
Мэр Краснодара Наумов: женщина пострадала при взрыве газа в многоэтажке