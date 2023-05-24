https://ria.ru/20230524/vzryv-1873944089.html

В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек

В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек - РИА Новости, 24.05.2023

В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек

Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, женщина доставлена в медучреждение с ожогами, сообщил мэр краевой столицы Евгений... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T19:06

2023-05-24T19:06

2023-05-24T19:27

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажке Краснодара, женщина доставлена в медучреждение с ожогами, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале. "Всё-таки есть одна пострадавшая женщина. Она направлена с ожогами в Краевую клиническую больницу №1", - написал Наумов. По данным краевого управления МЧС, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек. К тушению пожара привлекается группировка сил и средств РСЧС в количестве 123 человек и 36 единиц техники. В мэрии отмечают, что работа общественного транспорта в результате взрыва не нарушена. "Из-за хлопка газа порядке в здании по улице Клинической в вагоне, следующем по маршруту N 8, треснуло стекло. Ни пассажиры, ни наши сотрудники не пострадали. Поврежденный вагон своим ходом убыл в депо", - сообщили в "Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении" (МУП "КТТУ"). Краевая прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

краснодар

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)