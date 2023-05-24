В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке

В Краснодаре загорелась квартира после взрыва газа в многоэтажном доме, никто не пострадал
"Выехал на улицу Клиническую, где произошло возгорание в жилом доме после хлопка газа. Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте", - написал Наумов.
"Выехал на улицу Клиническую, где произошло возгорание в жилом доме после хлопка газа. Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте", - написал Наумов.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.