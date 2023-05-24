Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 24.05.2023 (обновлено: 18:28 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/vzryv-1873932872.html
В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке
В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке - РИА Новости, 24.05.2023
В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке
Взрыв газа с дальнейшим возгоранием произошел в квартире многоэтажного дома в Краснодаре, пострадавших нет, сообщил мэр города Евгений Наумов в телеграм-канале. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:27
2023-05-24T18:28
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв
краснодарский край
россия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Взрыв газа с дальнейшим возгоранием произошел в квартире многоэтажного дома в Краснодаре, пострадавших нет, сообщил мэр города Евгений Наумов в телеграм-канале. &quot;Выехал на улицу Клиническую, где произошло возгорание в жилом доме после хлопка газа. Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте&quot;, - написал Наумов.По данным краевого управления МЧС, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек. Пострадавших нет. Краевая прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230516/vzryv-1872269634.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв, краснодарский край, россия, природный газ
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв, Краснодарский край, Россия, Природный газ
В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке

В Краснодаре загорелась квартира после взрыва газа в многоэтажном доме, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Взрыв газа с дальнейшим возгоранием произошел в квартире многоэтажного дома в Краснодаре, пострадавших нет, сообщил мэр города Евгений Наумов в телеграм-канале.
«

"Выехал на улицу Клиническую, где произошло возгорание в жилом доме после хлопка газа. Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте", - написал Наумов.

По данным краевого управления МЧС, пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Эвакуированы 45 человек. Пострадавших нет.
Краевая прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
При взрыве газа в доме в Волгоградской области пострадали два человека
16 мая, 22:15
 
ПроисшествияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВзрывКраснодарский крайРоссияПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала