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На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв
На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв - РИА Новости, 24.05.2023
На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв
Взрыв раздался около контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области, когда там работали журналисты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:07
2023-05-24T16:07
2023-05-24T16:45
белгородская область
грайворон
происшествия
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ГРАЙВОРОН (Белгородская обл.), 24 мая — РИА Новости. Взрыв раздался около контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области, когда там работали журналисты, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около 15:20 мск. На КПП были представители съемочных групп нескольких СМИ, никто из них не пострадал.Репортеры успели начать снимать пострадавшие от обстрелов здания. Через несколько минут они услышали крик "Прилет, все по машинам" и звук взрыва, затем сели в свои автомобили и уехали.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. На следующий день Минобороны объявило о разгроме ДРГ, а власти сняли режим КТО.
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белгородская область, грайворон, происшествия
Белгородская область, Грайворон, Происшествия
На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв
На КПП Грайворон в Белгородской области прогремел взрыв, пострадавших нет
ГРАЙВОРОН (Белгородская обл.), 24 мая — РИА Новости. Взрыв раздался около контрольно-пропускного пункта Грайворон в Белгородской области, когда там работали журналисты, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло около 15:20 мск. На КПП были представители съемочных групп нескольких СМИ, никто из них не пострадал.
Репортеры успели начать снимать пострадавшие от обстрелов здания. Через несколько минут они услышали крик "Прилет, все по машинам" и звук взрыва, затем сели в свои автомобили и уехали.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
На следующий день Минобороны объявило о разгроме ДРГ, а власти сняли режим КТО.
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