https://ria.ru/20230524/vystavka-1873930160.html
В Совфеде открылась выставка Тюменской области "Земля больших людей"
В Совфеде открылась выставка Тюменской области "Земля больших людей" - РИА Новости, 24.05.2023
В Совфеде открылась выставка Тюменской области "Земля больших людей"
Выставка Тюменской области "Земля больших людей" открылась в здании Совета Федерации, где более десятка стендов рассказывают об истории и современной жизни... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:19
2023-05-24T18:19
2023-05-24T18:19
тюменская область
александр моор
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Выставка Тюменской области "Земля больших людей" открылась в здании Совета Федерации, где более десятка стендов рассказывают об истории и современной жизни региона.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели выставку, посвященную истории и перспективам развития Тюменской области. На экспозиции представлена информация о возведении социальных объектов за последние пять лет, продовольственной безопасности, инвестиционных возможностях, а также о туристических маршрутах, включая термальные источники.Посетителям представлены портреты от атамана Ермака, ученого Дмитрия Менделеева до геолога Фармана Салманова и многих других. Их с помощью нейросетей нарисовала молодежная креативная команда тюменцев.Один из ведущих стендов рассказывает о минеральной воде, которая способствует оздоровлению 12 систем организма человека, имеет 20 полезных микроэлементов и гипоаллергенные свойства. Здесь же представлены образцы с минеральной водой как питьевой, так и предназначенной для косметических целей.На стенде "Люди – наша гордость" представлен стабильный прирост жизни в регионе. По суммарному коэффициенту рождаемости регион занимает второе место в УФО, девятое место по России. За пять лет в Тюменской области родилось более 95 тысяч детей.Один из стендов экспозиции рассказывает о помощи семьям и защитникам, принимающим участие в специальной военной операции."Выставка удалась. Она показывает огромный труд всех жителей нашего региона. Это также огромный труд команды, которая ее создавала, которой мы очень за это благодарны. В итоге вы видите лишь прекрасную часть большого айсберга – работы, которая длилась не один день", - сказал Моор журналистам после заседания "Часа субъекта Российской Федерации" в Совфеде.Дни Тюменской области проходят в Совфеде с 22 по 24 мая, представители тюменской делегации участвовали в семи заседаниях комитетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, валентина матвиенко, совет федерации рф
Тюменская область, Александр Моор, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Выставка Тюменской области "Земля больших людей" открылась в здании Совета Федерации, где более десятка стендов рассказывают об истории и современной жизни региона.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и губернатор Тюменской области Александр Моор
осмотрели выставку, посвященную истории и перспективам развития Тюменской области. На экспозиции представлена информация о возведении социальных объектов за последние пять лет, продовольственной безопасности, инвестиционных возможностях, а также о туристических маршрутах, включая термальные источники.
Посетителям представлены портреты от атамана Ермака, ученого Дмитрия Менделеева
до геолога Фармана Салманова и многих других. Их с помощью нейросетей нарисовала молодежная креативная команда тюменцев.
Один из ведущих стендов рассказывает о минеральной воде, которая способствует оздоровлению 12 систем организма человека, имеет 20 полезных микроэлементов и гипоаллергенные свойства. Здесь же представлены образцы с минеральной водой как питьевой, так и предназначенной для косметических целей.
На стенде "Люди – наша гордость" представлен стабильный прирост жизни в регионе. По суммарному коэффициенту рождаемости регион занимает второе место в УФО, девятое место по России
. За пять лет в Тюменской области родилось более 95 тысяч детей.
Один из стендов экспозиции рассказывает о помощи семьям и защитникам, принимающим участие в специальной военной операции.
Туристический поток в Тюменскую область вырос в 1,7 раза
"Выставка удалась. Она показывает огромный труд всех жителей нашего региона. Это также огромный труд команды, которая ее создавала, которой мы очень за это благодарны. В итоге вы видите лишь прекрасную часть большого айсберга – работы, которая длилась не один день", - сказал Моор журналистам после заседания "Часа субъекта Российской Федерации" в Совфеде.
Дни Тюменской области проходят в Совфеде с 22 по 24 мая, представители тюменской делегации участвовали в семи заседаниях комитетов.